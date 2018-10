Corrientes: hay un 36% de pobreza

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, admitió ayer que la tasa de pobreza en su provincia llega al 36% pero marcó diferencias con la época del kirchnerismo, al sostener que la actual gestión "mide como corresponde".

"En Corrientes tenemos problemas estructurales, estamos en el 36% de pobreza pero nosotros medimos como corresponde; no escondemos la basura debajo de la alfombra si no que son mediciones concretas y reales", reconoció.

En declaraciones a Futurock, el mandatario radical, quien suscribió días atrás la adenda del Pacto Fiscal, destacó que el objetivo del Presupuesto 2019 es "gastar más o menos lo mismo que ingresa" a las arcas del Estado.

"No estamos para tirar manteca al techo con las cuentas, hay que cuidar los recursos", advirtió.

En este marco, ponderó el acuerdo rubricado por el Gobierno nacional con el FMI para ampliar el crédito total y adelantar los desembolsos a fin de cubrir las obligaciones que tiene el Estado.

"Estos créditos que está otorgando el FMI tienen que servir para equilibrar; sino vamos a caer en lo mismo que siempre cae Argentina", resaltó.

Consultado sobre la eliminación del Fondo Sojero, Valdés destacó que "la solidez fiscal" que tiene su provincia le permitió amortiguar esa pérdida de recursos y "cubrir la diferencia".

"Es la primera vez que tenemos una crisis del Estado Nacional, pero tenemos provincias que están mucho más sólidas que en cualquier otra crisis que se haya tenido memoria", finalizó.