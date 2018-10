Gil Lavedra denunció "excesos" en el uso de prisión preventiva

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El abogado y ex juez Ricardo Gil Lavedra sostuvo ayer que "hubo ciertos excesos" en la aplicación de la prisión preventiva y marcó su postura en contra de la existencia de la figura del arrepentido.

"Es probable que haya cierto uso indebido de la prisión preventiva, es una medida extrema, no puede utilizarse como regla, hubo ciertos excesos", reconoció el dirigente radical y ex juez del Juicio a las Juntas Militares.

En diálogo con radio La Patriada, afirmó además que "no alcanza con la declaración de un arrepentido para condenar a una persona", y dijo que personalmente él "preferiría que no existiese la figura del arrepentido" porque "tiene muchos dilemas morales y jurídicos".

Consultado sobre la causa de los cuadernos, que tiene bajo la mira a empresarios de la obra pública, a la ex presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno, destacó que "el tronco de las imputaciones que surgen de las fotocopias de los cuadernos han sido acreditadas por otras pruebas".

Al referirse a la situación de la economía que atraviesa un panorama incierto, dijo que esa situación es "fruto del desmanejo de muchos años" y consideró que la única opción para evitar "ir de estallido en estallido" es "eliminar el déficit fiscal".

Sobre la probable candidatura a la reelección del presidente Mauricio Macri, Gil Lavedra ratificó que apoyará al "candidato que sea" dentro de la coalición Cambiemos que integra la UCR.

Por último, el ex magistrado anticipó que la reforma del Código Penal en la que trabaja junto a un grupo de expertos "traerá modificaciones en la penalización del aborto", al precisar que "lleva por mayoría un texto que mejora las causales de aborto no punible, incorporando la aclaración del fallo FAL con respecto a violaciones".

"Sin necesidad de que sea una mujer idiota o demente como dice el actual, también cuando haya un grave daño para la salud física o mental como establece la Organización Mundial de la Salud", detalló.

"Lo más importante es que en el artículo 88 da la posibilidad al juez de una dispensa de pena en el caso del aborto practicado por la mujer, cualquiera sea el plazo", recalcó Gil Lavedra, que informó que el proyecto de reforma penal se enviará al Congreso una vez que se haya aprobado el presupuesto 2019.