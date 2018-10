Vuelve para presentar un nuevo disco

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El cantante y compositor Cacho Castaña anunció su regreso a la calle Corrientes, con un show previsto para el sábado 17 de noviembre a las 20:30 en el teatro Gran Rex, donde presentará en sociedad su nuevo disco, titulado "Distinto".El artista brindó una conferencia de prensa en el Café La Humedad, donde ofreció detalles sobre su nuevo trabajo: "Hace mucho que no escribo. Por eso, estuve pensando y me dije, voy a hacer un disco con otros autores, con temas que hayan sido éxito", explicó Castaña."El 17 de noviembre hacemos el Gran Rex y presentamos formalmente el disco", anunció.En "Distinto", el popular cantante interpreta temas de otros autores como Joan Manuel Serrat, Charly García, Virus, La Renga, Roberto Carlos y Joaquín Sabina."Me junté con Rafael Varela, el hijo de Adriana, Yo quería más baladas, él quería más rock. Yo no soy cantante de rock y el rock se canta de otra forma, tiene otras inflexiones, pero lo logramos y quedó bastante bien", sostuvo Castaña.Está previsto que el artista encabece también una gira por el interior del país para presentar su reciente trabajo.El pasado viernes 21 de septiembre se lanzó el primer simple del disco, "La balada del diablo y la muerte".Se espera que Castaña interprete canciones del nuevo disco como parte de un repertorio que incluirá, además, un repaso de sus éxitos ya consagrados: las entradas ya están a la venta.