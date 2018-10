Antenas: piden por un mapa de radiaciones

La agrupación Amigos de la Vida, Vecinos autoconvocados y Alerta Antenas de la ciudad de Rosario presentaron una nota tanto en la Intendencia como en el Concejo Municipal una nota el pasado viernes en donde piden la creación de un "mapa de radiaciones" que generan actualmente las antenas de telecomunicaciones.

En la misiva dirigida al Cuerpo Legislativo -a través de la Presidencia- recuerdan que el Ejecutivo presentó un proyecto "para modificar por completo la ordenanza Nº 3614 y así aumentar el número de antenas de telefonía celular alegando que nuestra ciudad necesita más cantidad y que las mismas no ocasionarían mayor radiación que pudiera alterar la salud de los rafaelinos". En tal sentido, hacen algunas observaciones: "en primer lugar, si bien el crecimiento de la ciudad, del parque económico, educativo y de salud, como así también el aumento del uso de los dispositivos móviles para todo tipo de uso cotidiano va a representar un aumento de la demanda de las telecomunicaciones que debe ser satisfecho, creemos que, en una ciudad que respeta la salud y el ambiente, todo desarrollo debe ser realizado con suma responsabilidad, y en sus facultades está implícito que así sea".

Desde su punto de vista, "la afirmación de que no se aumentará el nivel de radiación electromagnética en la ciudad es incomprobable, por varias razones. En primer lugar, porque no existe (al menos de conocimiento público o de fácil acceso) un registro del nivel de radiaciones actuales de la ciudad. Los rafaelinos no sabemos cuál es el nivel de radiación al que estamos expuestos actualmente, y por ende, de implementarse la ordenanza propuesta por el Ejecutivo, no habrá punto de comparación si es que las futuras mediciones llegan a realizarse".

Por otra parte, indican que "afirmar libremente, que el nivel de radiación es más bajo cuanto más antenas haya, sin que existan o sin referirse a estudios de caso anteriores u ejemplos de ciudades en las que se haya medido y registrado sistemáticamente el nivel de radiaciones comparando ciudades con pocas se representen los valores de densidad de potencia en todo el territorio del distrito. El informe técnico, las mediciones y la conformación del mapa de radiación a nivel de calle certificadas por alguna entidad, siendo los costos de dichas tareas a exclusivo cargo del permisionario y deben ser puestas a disposición del público en la página Web del Municipio. La Municipalidad verificara la realización de los informes técnicos y mediciones que deberán efectuarse en tiempo y forma y los resultados de los mismos, mediante las inspecciones pertinentes. Pudiendo utilizar para tal tarea la información disponible de los organismos públicos nacionales (CNC -Comisión Nacional Comunicaciones-, SECOM -Secretaría de Comunicaciones-) y provinciales, de propietarios de antenas en el distrito, y la información suministrada por las empresas prestatarias de servicios de radiocomunicaciones. La falta de cumplimiento de lo establecido en los presente Artículos, como asi también la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso de instalación, facultara a la Municipalidad a la revocación del mismo" afirman y agregan que "dicho proyecto va en contra de lo que estipula ley provincial Nº 12362".