Hockey: con balance positivo

CRAR disputó el sábado su último partido de la fase regular del torneo Clausura de damas de la Asociación Santafesina de Hockey, recibiendo a Universitario de Santa Fe. El encuentro principal finalizó empatado 1 a 1, con gol de Abril Beltramino para las rafaelinas.

En las restantes categorías hubo victorias del equipo Verde, con este detalle: Reserva: CRAR 1 (Sol Martínez) – Universitario 0.

Sub 12: CRAR 5 (Maitena Dubas -4- y Maitena Romero) – Universitario 0.

Sub 14: CRAR 2 (Ailén Salti y Lucía Basualdo) – Universitario 0.

Sub 16: CRAR 15 (Alina Costamagna -8-, Catalina Schiavi -3-, Camila Bonomo -2-, Sofía Bolea y Pierina Stucky) – Universitario 0.

Sub 18: CRAR 7 (Abril Beltramino -4-, Alina Costamagna, Catalina Schiavi y Catalina Medrán) – Universitario 0.

El equipo rafaelino aguardará rival ahora para disputar los play offs, ya que resta la undécima y última fecha del certamen.