Incendio en Santo Tomé, hay otro fallecido

El incendio ocurrido en una vivienda particular de Victoria Ocampo al 4300 en Santo Tomé el pasado domingo sigue cobrándose víctimas.Ayer por la mañana, alrededor de las 8, falleció Mariano Carnero, el joven de 21 años que había resultado gravemente herido en el siniestro y se encontraba internado en el Hospital José María Cullen desde ese momento. El muchacho había sufrido la doble amputación en una de sus piernas debido a las heridas provocadas por el incendio.Con la muerte de este joven, ya son tres los fallecidos por el incendio en Santo Tomé. Al deceso de hoy se le suman las muertes de los dos hermanitos de 7 y 9 años. En el momento del incendio murió el nene de 7, mientras que su hermano, de 9, falleció en el hospital de Niños este miércoles. El nene tenía el 60% del cuerpo quemado y no pudo resistir las lesiones producidas por el fuego.El domingo 23 de septiembre, cerca de las 7:30, una vivienda comenzó a incendiarse, en Victoria Ocampo al 4300, de la ciudad de Santo Tomé.En la casa había ocho personas. Un menor de siete años falleció en el lugar mientras que otros dos pequeños, una nena de 13 años y un niño de ocho, fueron llevados de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. En la vivienda había también otra niña de 6 que no sufrió ninguna lesión.Además, cuatro adultos resultaron con quemaduras, entre ellos tres mujeres (de 63, 42 y 23 años) y un joven de 21, que fue quien falleció en las últimas horas en el Hospital Cullen.