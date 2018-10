El plantel de la ‘Crema’ no tuvo descanso luego de la derrota del viernes ante Nueva Chicago y trabajó durante todo el fin de semana, con la mente puesta en recuperarse lo más rápido posible tras esta segunda caída seguida en la B Nacional. Y la revancha está a la vuelta de la esquina. Mañana, desde las 19.30hs en Paraná, estará jugando ante Sarmiento de Resistencia por los octavos de final de la Copa Argentina.

“Estamos un poco dolidos por la derrota pero esto recién empieza, estamos muy bien, pensando en el martes y en ir a ganar, hay que levantar cabeza rápido y ahora con todo puesto en el partido por Copa Argentina”, le contó a este medio Gabriel Ramírez.

Atlético de Rafaela había comenzado con el pie derecho el torneo pero sufrió dos caídas seguidas y perdió el invicto que deseaba sostener, por mucho más tiempo, en Alberdi.

“Es la segunda derrota que tenemos, pero esta en casa nos hace un poco mal porque acá todos queremos siempre ganar y seguir bien en el campeonato”, señaló Ramírez, que luego agregó: “No hay que desesperarse porque esto recién empieza, ahora hay que pensar en ganar de local y de visitante y pensar en el martes que tenemos una buena posibilidad para avanzar de ronda”.

Y en relación a esta posibilidad rápida que tiene el equipo de Lito Bottaniz de salir de ‘pobre’, el exQuilmes apuntó: “Tenemos rápido la posibilidad de revertir este momento, vamos con toda la ‘leche’ de querer ganar, es obvio que uno siempre quiere ganar todos los partidos pero el del martes es el próximo compromiso y nos queremos quedar con la victoria”.

Tanto Atlético como el conjunto chaqueño, que milita en el Federal A, van a querer meterse en cuartos para jugar con River: “Para nosotros como para ellos es muy lindo, los dos vamos a querer ganar y jugar contra River pero tenemos en la cabeza este partido, en traernos un triunfo y poder darle una alegría a la gente”.

En relación a lo que conocen del rival, Ramírez contó: “Vienen de ganarle a dos equipos de primera (Racing y Unión de Santa Fe), van a estar confiados, nosotros vamos a tener que hacer el juego nuestro, salir a ganar y meternos en la próxima fase”.

Y para que ello ocurra será fundamental que puedan mantener el arco en cero, algo que le cuesta al conjunto Crema. “Si, nos están tratando mal esos primeros 15 minutos, venimos mal con los comienzos de partidos. Eso hay que hablar mucho en el entrenamiento, trabajarlo en el día a día porque tenemos que saber que no nos pueden hacer más goles en los primeros minutos, se va a prendiendo y acomodando todo, esto recién empieza, vamos a sentar cabeza para que esto no vuelva a ocurrir y no nos conviertan más los goles en esos primeros minutos y así nosotros poder estar bien”.

Con respecto a cómo se siente Ramírez en el equipo, el mediocampista confesó: “La verdad que muy bien, Lito me pone en una posición un poco más adelantado de Emi (Romero), me siento cómodo, muy bien, estoy muy agradecido a él y a mis compañeros. Hay que seguir dando lo mejor de nosotros”.

Y por último Gabriel Ramírez hizo referencia a esta seguidilla de partidos que tienen, con cuatro en menos de 15 días. “Estas dos semanas nos vienen muy bien para que el grupo se asiente muy bien, estar más unidos que nunca. Hay que ir partido a partido”.