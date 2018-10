¿Cambia algún nombre y esquema?

FOTO LA OPINIÓN PENSANDO EN MAÑANA. / Bottaniz y Amadío aún no confirmaron la formación titular para jugar por Copa Argentina en Paraná.

“Podemos tener variantes por el sector derecho, también podemos ver si cambiamos el sistema”. Víctor Bottaniz dejó abierta la posibilidad de cambiar algunos nombres e incluso el sistema de cara al partido de este martes por Copa Argentina. Por estas horas, el entrenador de Atlético de Rafaela analiza el dibujo táctico para enfrentar a Sarmiento de Resistencia en Paraná, en busca del pasaje a cuartos de final, donde espera River.



El plantel de la “Crema” trabajó en la mañana de ayer en el estadio Monumental en donde aquellos que fueron titulares en el 0-1 vs Chicago realizaron trabajos regenerativos y el resto algo de fútbol en espacios reducidos.



Por ende, aún, Lito no dio indicio alguno de la formación que utilizará para medirse ante el elenco chaqueño del Federal A. No sería extraño que repita equipo, aunque en la conferencia del viernes pos derrota también reconoció que analizan algunas alternativas.



“Podemos tener variantes por ese sector (por el derecho con una posible salida de Copetti y el ingreso de Gaggi), también podemos ver si cambiamos el sistema y si jugamos con un volante más recuperador en el medio y un enlace, vamos a ver cómo sale en estos días”, apuntó Bottaniz.



Hoy por la mañana el plantel profesional de Atlético volverá a trabajar y el DT podría confirmar el equipo para jugar este martes en la capital entrerriana.