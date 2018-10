Moscardini en TC 2000

La final del TC 2000 arrancó similar al sprint, con varias salidas de pista y la tierra comenzando a hacer su trabajo complicando la visión de los pilotos en el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza. Los cinco pilotos de adelante lograron mantener las mismas posiciones de salida, con Nicolás Moscardini (Fiat Linea) liderando la competencia por delante de Hernán Palazzo (C4 Lounge). A falta de diez vueltas para el final, la competencia volvió a tomar velocidad y Moscardini se escapó nuevamente del pinamarense, cuando Chialvo comenzaba a ser acechado por "El Galgo". La suciedad en pista provocó muchos incidentes y toques que hicieron calentar la carrera en la parte final. Pernía, Chialvo y Mallo protagonizaron una lucha áspera que por suerte no dejó a ninguno de los tres afuera, pero fue el ex futbolista quien se quedó con la cuarta posición, en tanto que Mallo logró imponerse delante de Chialvo. La carrera llegó a su fin al concluirse el tiempo máximo estipulado y de esta manera, Nicolás Moscardini le sumó a su primera pole position, el primer triunfo en la categoría con el Fiat Linea del equipo Litoral Group. Hernán Palazzo escoltó en la segunda posición a su ex compañero en la época de monopostos y Juan Cruz Acosta completó el podio. La próxima fecha del TC 2000 será el 28 de octubre y tendrá como escenario al autódromo Rosendo Hernández de San Luis.