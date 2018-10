Talleres y Santa Clara en la Sur, Vila y Ataliva por la Zona Norte

En la jornada de ayer se jugaron los partidos revanchas de las Semifinales de la etapa final en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol y quedaron definidos los finalistas en cada una de las zonas.

Por el lado de la Norte, Argentino Vila volvió a ganarle a Deportivo Aldao y no dejó dudas, mientras que Independiente Ataliva goleó a Roca.

En la Sur, Talleres y San Martín de Angélica volvieron a empatar y fueron los de María Juana los que avanzaron, tras imponerse en los penales. En Frontera, Sportivo Santa Clara le ganó 3-2 a La Hidráulica.



Lo sucedido en la tarde de ayer:



ZONA NORTE



Independiente Ataliva 3 vs. Sportivo Roca 0



Cancha: Independiente Ataliva.

Árbitro: Javier Simoncini

Reserva: Ataliva 1 vs Ind. San Cristóbal 3 (ida 1-1).



Goles: PT 1m y ST 30m Julio Piacenza (IA), ST 20m Francisco Portela (IA).



Deportivo Aldao 1 vs Argentino Vila 2



Cancha: Deportivo Aldao.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: Dep. Aldao 1 vs Dep. Bella Italia 0 (ida 3-1).



Goles: PT 25m Nicolás Dondo (V), ST 10m Matías Manelli (V) y ST 25m Ulises Bonafede (DA).



ZONA SUR



San Martín de Angélica 1 (5) vs Talleres de María Juana 1 (6)



Cancha: San Martín de Angélica.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: Talleres (MJ) 1 vs Zenón Pereyra 0 (ida 0-0).



Goles: PT 6m Germán Vannay (SM) y PT 17m de penal Ignacio Alberto (TMJ).



La Hidráulica 2 vs. Sportivo Santa Clara 3



Cancha: La Hidráulica de Frontera.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: Atlético (MJ) 0 vs. Sp. Santa Clara 2 (ida 0-0).



Goles: ST 5m Octavio Cardozo (SSC), 7m Esteban Luna (SSC), 17m Eder Molina (LH), 18m Agustín Novaretto (SSC) y 26m Luis Mozzi (LH).