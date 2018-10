Primera A: No se corta ninguno

El torneo Clausura de Primera A está que arde. Tremenda definición. Ayer se completó la 11° fecha en donde ninguno de los cuatro que vienen en lo más alto de la tabla de posiciones pudo ganar.

Peñarol tenía la gran chance de pasar a ser el único líder pero se volvió con las manos vacías de Sunchales tras perder con Libertad 2-1. Sigue siendo puntero junto a Ben Hur, que en el adelanto con Brown también había caído por ese resultado.

Otro que desaprovechó las derrotas de los líderes fue Florida de Clucellas, tras ser goleado en el Soltermam por 9 de Julio 4 a 1.

Por otro lado, Sportivo Norte derrotó 3-1 a Argentino de Humberto, quedó a tres de la punta y se ilusiona con dar pelea hasta el final.

En la lucha de abajo, Humberto prácticamente quedó condenado al descenso ya que Ramona con sólo sacar un punto se volverá inalcanzable.



Adelantos: Jueves: Atlético de Rafaela 0 – Unión de Sunchales 0. Viernes: Brown de San Vicente 2 (Juan Caro y Maximiliano Bustamante) – Ben Hur 1 (José Escalada), Deportivo Tacural 0 – Ferrocarril del Estado 0.



Lo ocurrido en la tarde de ayer:



Deportivo Ramona 0 vs. Argentino Quilmes 1



Cancha: Deportivo Ramona.

Árbitro: Roberto Franco.

Reserva: 2-3



Gol: ST 5m Denis Caglieris (AQ).



Deportivo Libertad 2 vs. Peñarol 1



Cancha: Deportivo Libertad.

Árbitro: Enrique Calderón.

Reserva: 0-0



Goles: PT 37m Federico Campo (L), ST 33m Fabricio Mandile (L) y ST 45m Luis Boiero (P).



9 de Julio 4 vs. Florida de Clucellas 1



Cancha: Germán Soltermam.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 1-1



Goles: PT 20m Gastón Monserrat (9), PT 45m Montenegro e/c (9), ST 10m y 30m José Núñez (9), ST 15m Lucas Lorenzatti (F).

Incidencias: Expulsado ST 33m Hernán Dobler (F). A los 37m ST Galizzi (9) contuvo un penal.



Sportivo Norte 3 vs Argentino de Humberto 1



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Víctor Colman.

Reserva: 0-4



Goles: PT 1m de penal, 10m y ST 43m Oscar Maldonado (SN), ST 30m Emiliano Ghietto (AH).