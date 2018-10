Maximiliano Gallo ganó en Altos de Chipión

En una nueva programación conjunta con el Midgets del Este Cordobés, llevada a cabo en la noche del sábado en la localidad cordobesa de Altos de Chipión, el Midgets del Litoral, que volvió a correr en la vecina provincia luego de 17 años, disputó la segunda fecha del play off y la novena del certamen "Aníval 'Chuno' Alemani".

El vencedor fue Maximiliano Gallo, quien prevaleció por encima del multicampeón de la categoría, Cristian Molardo, y el rafaelino Hernán Calvi. De esta manera, el piloto de Zenón Pereyra logró su primer éxito en la temporada. Participaron 33 coches en la competencia ante unas 800 personas que presenciaron el espectáculo. La próxima fecha se desarrollará el 13 de octubre en la localidad de Vila y los resultados que se registraron fueron los siguientes:



1era Serie: 1) Gonzalo Zbrun , 2) Jorge Lovera, 3) Matias Audino, 4) Eugenio Mautino, 5) Luis Kunz, 6) Cristian Mattioli.

2da Serie: 1) José L. Costamagna, 2) Juan C. Boscatti, 3) Arturo Funes, 4) Rodrigo Peretto, 5) Martín Mansilla, 6) Diego Bruera.

3era Serie: 1) Cristian Molardo, 2) Néstor Bosio, 3) Leandro Giraudo, 4) Cristian Dalmazzo, 5) Vanesa Foschia, 6) Luis Walker.

4ta Serie: 1) Henry Merke 2) José E. Kunz, 3) Fernando Ramirez, 4) Hernán Calvi, 5) Gustavo García, 6) Diego Anthonioz.

5ta Serie: Luciano Correnti 2) Maximiliano Gallo, 3) Ezequiel Valentini, 4) Walter Zenklussen, 5) Nicolás Scándalo, 6) Ezequiel Gilli.

1era Semifinal: 1) José L. Costamagna, 2) Henry Merke, 3) Ezequiel Valentini, 4) Cristian Dalmazzo, 5) Gustavo García, 6) Luis Kunz, 7) Juan C. Boscatti, 8) Diego Anthonioz.

2da Semifinal: 1) Cristian Molardo, 2) Jorge Lovera, 3) Walter Zenklussen, 4) Cristian Mattioli, 5) Arturo Funes, 6) Vanesa Foschia, 7) Diego Bruera, 8) José E. Kunz

3era Semifinal: 1) Gonzalo Zbrun, 2) Néstor Bosio, 3) Luis Walker, 4) Fernando Ramírez, 5) Rodrigo Peretto, 6) Nicolás Scándalo, 7) Leandro Giraudo, 8) Nereo Bedini.

4ta Semifinal: Maximiliano Gallo, 2) Eugenio Mautino, 3) Hernán Calvi, 4) Ezequiel Gilli, 5) Martin Mansilla, 6) Luciano Correnti, 7) Matías Audino, 8) Jorge Walker.

1era Pre Final: 1) Fernando Ramirez, 2) Gustavo García, 3) Matías Audino, 4) Luciano Correnti, 5) Ezequiel Gilli, 6) Leandro Giraudo, 7) Luis Kunz, 8) Jorge Walker, 9) Roberto Vertoli.

2da Pre Final: 1) Cristian Dalmazzo, 2) Rodrigo Peretto, 3) Nicolás Scándalo, 4) Jose E. Kunz, 5) Diego Bruera, 6) Juan C. Boscatti, 7) Vanesa Foschia, 8) Arturo Funes, 9) Cristian Mattioli.

Final: 1) Maximiliano Gallo, 2) Cristian Molardo, 3) Hernán Calvi, 4) Jorge Lovera, 5) Néstor Bosio, 6) Luis Walker, 7) Fernando Ramirez, 8) Gustavo García, 9) Rodrigo Peretto, 10) Ezequiel Valentini, 11) Cristian Dalmazzo, 12) Walter Zenklussen, 13) Gonzalo Zbrun, 14) Henry Merke, 15) José Costamagna 16) Eugenio Mautino.



GORGERINO Y MANSILLA

Por su parte, en el mismo escenario, el Circuito ”Antonio Depetris” de Altos de Chipión, se corrió la 6º fecha del Midgets del Este Cordobés. Fue un gran espectáculo con muchos vuelcos y el vencedor fue el local Lucas Gorgerino, quién ganó de punta a punta. En la competencia de pilotos invitados gano en pista Cristian Molardo (Morteros) pero fue sancionado con un recargo por tumbar un cono. Entonces el triunfo fue para Martin Mansilla (Sunchales ) en una gran carrera, ya que el morterense lo había superado sobre la línea de llegada.