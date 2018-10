Perdió Guillermo Brown, próximo rival de Atlético en la B Nacional

En la jornada de ayer continuó disputándose la quinta fecha del torneo de la B Nacional, que tuvo en la tarde de sábado los partidos suspendidos por inclemencias del tiempo.



El próximo domingo, 15.30hs, Atlético de Rafaela estará visitando a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la sexta fecha. El elenco del sur de nuestro país cayó ayer con Olimpo en Bahía Blanca por 2 a 0. A. Rodríguez y E. Vidal, de penal, marcaron para el conjunto bahiense. Guillermo Brown es último en las posiciones y no sólo que aún no pudo sumar, sino que tampoco pudo marcar tantos.



En primer turno, Los Andes y Ferro igualaron 1 a 1. Asprea puso en ventaja a Oeste, a los 11m pero M. González lo igualó en 73m.



El clásico de Mendoza fue para Gimnasia que con tanto de Cucchi (10m) le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia.



En último turno, Quilmes le ganó 2-1 a Platense como visitante. Los tantos del equipo de Marcelo Fuentes fueron marcados por Blanco (49m) y Bruera (68m). El ‘Calamar’ lo había igualado transitoriamente por intermedio de D. Vega (52m).



Sigue hoy: 20.00 hs. Agropecuario vs Chacarita, 22.00 hs. Central Córdoba vs. Brown de Adrogué.