Del Potro se tiene fe

PEKIN, 1 (AFP-NA) - El argentino Juan Martín del Potro afirmó este domingo que encara el Abierto de China la próxima semana disfrutando "de los mejores momentos" de su carrera, que estuvo cerca de verse detenida definitivamente por las lesiones. El espigado tenista de 30 años es favorito para coronarse en Pekín, con el vigente campeón y N.1 del mundo Rafa Nadal lesionado, y Novak Djokovic y Roger Federer también ausentes.

La Torre de Tandil ocupa el cuarto puesto del mundo detrás de los tres colosos, a pesar de que su carrera se ha visto lastrada por las lesiones. Del Potro, ganador en 2009 US Open, perdió ante Djokovic en la final de este año en Flushing Meadows en septiembre. "Esta podría ser una de las mejores temporadas de mi carrera", afirmó Delpo. "Gané mi primer Masters 1000 en Indian Wells, ocupé el puesto más alto en el ránking (tercero), y alcancé otra final de Grand Slam después de nueve años", añadió.

"Es un año fantástico para mí, pero también quiero seguir mejorando porque me gusta presionarme a mí mismo", explicó. Del Potro se enfrentará al español Albert Ramos en su inicio del Abierto de China.

El argentino saborea su momento dulce después de dejar atrás sus lesiones de muñeca, por las que pasó en varias ocasiones por el quirófano. No pudo defender su corona en el US Open en 2010 y en 2015 sólo pudo jugar cuatro partidos ATP. "Ahora estoy viviendo los mejores momentos de mi carrera", contó a los periodistas en Pekín.