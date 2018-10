La definición del Clausura

Pasó una fecha que tuvo de todo y en donde los que vienen en lo más alto de la tabla del Clausura de Primera A no pudieron ganar. Ayer, Sportivo Norte consiguió los tres puntos y se ilusiona con poder dar pelea hasta el final. Cualquier cosa puede pasar, ya quedó demostrado en estas últimas fechas.

Quedan seis puntos en juego. Mañana se programará cómo y cuándo se jugarán los cotejos de la 12° en donde Ben Hur recibirá a 9 de Julio y Peñarol a Brown de San Vicente.

En la pelea de abajo parece estar todo definido.



La fecha que se viene: Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Humberto, Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte, Florida de Clucellas vs. Atlético de Rafaela, Ben Hur vs. 9 de Julio, Peñarol vs. Brown de San Vicente, Argentino Quilmes vs. Deportivo Libertad, Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona.



Y el último capítulo será de la siguiente manera: Deportivo Ramona vs. Ferrocarril del Estado, Deportivo Libertad vs. Deportivo Tacural, Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes, 9 de Julio vs. Peñarol, Atlético de Rafaela vs. Ben Hur, Sportivo Norte vs. Florida de Clucellas, Argentino de Humberto vs. Unión de Sunchales.