Se juegan las revanchas de las Semis

En la Primera B se jugarán los partidos revanchas de las Semifinales en busca del ascenso a la Primera A.

En los juegos de ida el único que pudo sacar una mínima ventaja fue Argentino Vila, que le ganó 1-0 al Deportivo Aldao, en el resto de los encuentros todos terminaron igualados.

Vale recordar que si al final de cada encuentro hay igualdad en puntos y goles, la definición se operará mediante la ejecución de una serie de cinco penales y luego de a uno, hasta surgir el ganador.

Los cruces y árbitros, con horarios confirmados de Primera a las 16 y Reserva a las 14.30hs.



ZONA NORTE



Independiente Ataliva vs. Sportivo Roca (Javier Simoncini) (en la ida fue 1 a 1). Reserva: Ataliva vs Ind. San Cristóbal (Gonzalo Hidalgo) (1-1).

Deportivo Aldao vs Argentino Vila (Guillermo Vacarone) (en la ida fue 0 a 1). Reserva: Dep. Aldao vs Dep. Bella Italia (Matías Retamoso) (3-1).



ZONA SUR



San Martín de Angélica vs Talleres de María Juana (Ariel Gorlino) (en la ida fue 0 a 0). Reserva: Talleres (MJ) vs Zenón Pereyra (Claudio González) (0-0).

La Hidráulica de Frontera vs. Sportivo Santa Clara (Sebastián Garetto) (en la ida fue 1 a 1). Reserva: Atlético (MJ) vs. Sp. Santa Clara (Darío Suárez) (0-0).