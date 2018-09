A subirse a la cima

El cierre de la 11° fecha de este domingo será por demás de atractivo. Es que en Sunchales, Peñarol tendrá la gran posibilidad de quedar como único líder del Clausura de Primera A y encarar las últimos dos capítulos dependiendo de sí mismo para ser campeón. Ben Hur, el otro que llegaba a esta instancia en lo más alto, perdió en el adelanto del viernes y Atlético de Rafaela, que tenía la chance de alcanzarlos, no pudo salir del cero ante el pobre Unión de Sunchales.En la lucha de abajo, Ramona y Humberto se juegan prácticamente todo. El ‘Depor’ en puesto de promoción está a un pasito de esquivar el descenso directo, lugar que mantiene Argentino.Atlético de Rafaela 0 – Unión de Sunchales 0.Brown de San Vicente 2 (Juan Caro y Maximiliano Bustamante) – Ben Hur 1 (José Escalada), Deportivo Tacural 0 – Ferrocarril del Estado 0.Deportivo Ramona vs. Argentino Quilmes (Roberto Franco), Deportivo Libertad vs. Peñarol (Enrique Calderón), 9 de Julio vs. Florida de Clucellas (Guillermo Tartaglia), Sportivo Norte vs Argentino de Humberto (Víctor Colman).