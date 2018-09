Los All Blacks vencieron a Los Pumas

El poderío del mejor seleccionado de rugby del mundo y los errores de Argentina, le permitieron esta noche a Nueva Zelanda, All Blacks, vencer por 35 a 17 a Los Pumas, en el partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship, que consagró a los neocelandeses campeones de la edición 2018.En el partido que se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield, Argentina logró marcarle dos tries al equipo neocelandés por intermedio de Tomás Cubelli y Emiliano Boffelli, mientras que Nueva Zelanda apoyó seis veces en el ingoal albiceleste.Con este triunfo los All Blacks consiguieron su sexto título en la competición, que lleva disputadas siete ediciones con el formato de cuatro equipos del hemisferio sur.Argentina ahora cerrará su participación en el Rugby Championship 2018 recibiendo a Australia (que ayer cayó con Sudáfrica 23-12), el próximo fin de semana, en el estadio "Padre Martearena" de Salta, desde las 19.40 horas.