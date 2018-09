El Verde se queda en Primera!

A una fecha del final de la Reclasificación, CRAR logró su objetivo. En la tarde de ayer el Círculo Rafaelino le ganó 48-14 a Logaritmo en Rosario y de esta manera, con el triunfo de Rowing sobre Los Caranchos, se aseguró su plaza en el máximo nivel del Torneo Regional del Litoral para la temporada 2019.En los primeros 40 minutos el elenco conducido por Enrique López Durando sacó una buena diferencia en el marcador. Apoyó cinco tries yéndose al descanso 27-9 arriba. En el complemento sumó otros tres tries para concretar así la sexta victoria al hilo.Los tries del ‘Verde’ fueron apoyados por Nicolás Gutiérrez (2), Martín Zegaib, José María Williner, Esteban Rebaudengo (2), Mariano Ferrero y Gastón Zbrun. Mientras que Pablo Villar aportó cuatro conversiones.En el juego de Reserva el conjunto rosarino se impuso por 35-21 y en Pre-Reserva 76 a 5.El próximo sábado 6 de octubre se disputará la novena y última fecha en donde CRAR recibirá en Rafaela a Los Caranchos.Logaritmo 14 vs CRAR 48, Los Pampas 10 vs Alma Juniors 5, Caranchos 22 vs Rowing 32, La Salle 29 vs Provincial 22, Tilcara 29 vs UNI (SF) 19.Rowing 37; CRAR 31; La Salle 24; Los Caranchos 23; Universitario de Santa Fe 20; Tilcara 17; Los Pampas 16; Provincial 15; Logaritmo 14; Alma Juniors 3.CRAR vs Caranchos, Tilcara vs Los Pampas, UNI (SF) vs La Salle, Provincial vs Logaritmo, Rowing vs Alma JuniorsEnPor el 5 al 8 lugar: CRAI 21 vs Estudiantes 17. Por el 6 al 7 lugar: Old Resian 26 vs UNI (R) 21. Final por el 7° puesto: Estudiantes vs Universitario de Rosario.