Superliga: Racing, más puntero que nunca

Racing reafirmó su liderazgo en la Superliga, tras lograr anoche su sexta victoria al hilo al imponerse por 2 a 0 sobre Argentinos Juniors, en La Paternal, en un partido correspondiente a la séptima fecha.Jonatan Cristaldo, a los 31 minutos del primer tiempo, y Lisandro López, de penal a los 4 del segundo, marcaron los goles de la victoria de la "Academia".Los otros juegos que estaban programados para la tarde de ayer fueron postergados por las lluvias.Boca, golpeado tras la derrota en el Superclásico y la eliminación de la Copa Argentina, solo piensa en la Copa Libertadores, por lo que prepara un equipo alternativo para recibir hoy a Colón, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Superliga.El encuentro se disputará desde las 20:00 (Fox Sports Premium) en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Germán Delfino.13:15 (TNT Sports) Patronato vs Talleres (Facundo Tello Figueroa), 15:30 (Fox Sports) Unión vs Gimnasia (Darío Herrera), 17:45 (TNT Sports) Belgrano vs Huracán (Hernán Mastrángelo).Racing 19, puntos; Atlético Tucumán 14; River 13; Aldosivi 12; Huracán 11; Boca 10; Central 10; Godoy Cruz 10; Defensa 9; Unión 9; Gimnasia LP 8; Vélez 8; Banfield 8; Independiente 7; San Lorenzo 7; Talleres 7; Belgrano 7; Tigre 7; Colón 6; Argentinos 6; Newell's 5; San Juan 5; Estudiantes 4; San Martín (T) 3; Lanús 2; Patronato 1.Rossi o Bustillos; Peruzzi, Goltz, Balerdi, Olaza; Nández, Gago, Almendra, Reynoso; Villa y Retegui. DT: Guillermo Barros Schelotto.Burián; Toledo, Godoy, Olivera, Clemente; Fritzler, Adrián Bastía, Heredia, González; Ruiz; Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.