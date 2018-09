Después de la derrota de Atlético de Rafaela frente a Nueva Chicago, la segunda de manera consecutiva en las cinco fechas que llevan disputadas el torneo de la B Nacional, Víctor Bottaniz realizó la habitual conferencia de prensa y aunque admitió irse “con bronca porque nos podríamos haber llevado algo más” fue crítico con el equipo por cómo se jugó cuando el rival se puso al frente en el marcador: “Nos faltó un poquito de claridad y serenidad, abusamos de pelotas desde la última zona dentro del área, la idea era con Meza y Gaggi romper un poco más por los costados. Nos costó, nos costó la definición, no pudimos acertar”.



- ¿Qué análisis se puede hacer del encuentro?



- Hubo pasajes del PT que manejaron mejor la pelota ellos. Es un equipo que juega bastante bien, lógicamente que achicaron mejor los espacios, la circularon bien. En los 25-30 minutos emparejamos, forzamos, tuvimos alguna situación, no muy clara. En el ST prácticamente lo defendieron, salvo en la jugada de Sánchez Sotelo, la veo de lejos, no sé si fue penal, pero no tuvieron tantas situaciones claras.

Sabemos cómo son los partidos, si nosotros no estamos precisos en los últimos metros la buscamos, lo intentamos, buscamos por los costados, estuvimos cerca de la igualdad y en el ST tuvimos casi siempre la pelota, pero no fuimos claros y el partido fue luchado, lógicamente ganando ellos manejaron, hicieron las pausas justas, demoraron en algunas cosas y eso nos sacó un poco del partido



- ¿Te preocupa la falta de fútbol que evidencia el equipo?



- Sí, lógico nos falta claridad. Pero todos los partidos son iguales, ya hace tres años que lo veo. En el Nacional B es muy difícil intentar jugar, se divide mucho, se forcejea mucho. Nosotros estamos buscando tener un poco más de juego, intentamos en el PT, con Montagna de izquierda metiéndolo hacia adentro, no lo conseguimos. La circulación no fue buena, hay que seguir trabajando y buscando a ver si podemos mejorar un poco más el tema de mejorar el juego.



- ¿Qué les está faltando para encontrarlo?



- Hemos ganado partidos tomando riesgos y con volantes de más lucha. Uno por ahí pone e intenta tener más juego y se hace más difícil. Estamos en la búsqueda de lo mejor, nos cuesta, en casa estábamos bastante bien revirtiendo los resultados y nos costó, creo que no tuvimos, alomejor algo de fortuna, y la claridad necesaria para poder revertir el partido.



- En el complemento se vio mucho abuso de pelotazo, fue planeado o la desesperación mismas de querer empatarlo los llevó a eso…



- Creo que es la manera más fácil de llegar, cuando uno tiene el resultado en contra y un equipo metido en los últimos 25 metros de la cancha, se hace difícil. Teniendo al ‘Flaco’ (Quiroga) dentro del área uno busca la segunda pelota, teniendo rebotes cortos, como le quedó una, la de Mauro (Albertengo), la otra de Ramírez, pero no hay que abusar, uno podría elaborar un poco más. Intentamos con Diego (Meza), por el sector derecho nos faltó más, no tuvimos la profundidad que pensábamos con Gaggi.

Estamos en la búsqueda de no ser un equipo que se reitera tanto con la primera pelota al área.



- Te da bronca que el gol de ellos llegue de esa manera.



- Si, son jugadas rápidas. Lo analizaremos bien, pero una pelota cruzada que rebotó. Uno tiene que estar atentos, hay desatenciones que no pueden ocurrir, en la semana se tienen que corregir y hay que estar más concentrados.



- ¿Qué opinión te merece el arbitraje?



- Fue permisivo. Al Flaco le pegaron toda la noche, demoró bastante Chicago, adicionó 5 y era para mucho más. Los laterales eran un parto, demoraban un minuto. No es excusa, no tiene la culpa el árbitro de que hayamos perdido, pero sinceramente no me gustó. Me gustaría tenerlo de visitante.



- Repetiste el doble cambio, siguen cumpliendo con lo que esperas Copetti y Montagna o se puede analizar alguna variante para lo que venga.



- Lo de Ezequiel es propio de su inactividad, estuvo sin tener competencia casi cuatro meses, le está costando, por eso lo vamos llevando de a poco y por eso los minutos que tiene en cancha. Y lo de Copetti, en algunos partidos cumplió, también podemos tener variantes por ese sector, también podemos ver si cambiamos el sistema y si jugamos con un volante más recuperador en el medio y un enlace, vamos a ver cómo sale en estos días.