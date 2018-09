Luciano Pereyra: "La música me formó como artista y persona"

En este momento en el que el escenario descansa, en el que la gira hace un alto, en el que la adrenalina del show reposa, es tiempo de charlar, es tiempo de hacer una pausa. La pausa sirve para la reflexión, para el análisis más frío. Dos décadas. Una vida.Luciano Pereyra (37), sabe que ha recorrido un largo camino junto a la música que, según él, lo acompaña desde que nació. Recuerda con nostalgia y con alegría cuando en sus juveniles 16 años tenía en sus manos su primer disco. Y de ahí hasta hoy, cada momento, cada show, cada gira, cada disco, cada lugar que visitó. El aprendizaje de quien nació directamente influenciado por el folclore y supo adaptarse a otros ritmos.En unos días estará visitando Rafaela en el marco de su gira La Vida al Viento en la que celebra 20 años de trayectoria. Antes de esa presentación, charló en exclusiva con LA OPINION. Los comienzos, su familia, su padrino musical, el lugar donde le gustaría cantar.-(Suspira) Lo primero que se me viene a la cabeza es ese suspiro, porque es como decir “¡Cuánto!” Son 20 años de trabajo con la música, son muchos discos, escenarios, giras, conciertos, mucha vida, pero pensándolo un poquito creo que la imagen que se me viene a la cabeza es cuando me dieron el disco terminado, en mis manos, por primera vez. Estaba con mis padres, mi hermano. En ese momento pensaba ¿y ahora qué?, porque el disco estaba terminado, pero era un sueño y la realidad era otra. La verdad que Dios y la vida han sido muy generosos conmigo, porque dos años después estaba haciendo conciertos, giras, estaba cantando a un Papa en un Jubileo ante dos millones y medio de jóvenes. Todo eso tiene que ver con lo feliz que me siento de festejar 20 años en esto, porque no solo es música, sino que la música me formó como artista y como persona, y eso es lo más importante.-A los 16 años yo no pensaba en vender un disco, era una cuestión comercial para la disquera, pero en ese momento todo era un sueño. Después la realidad trajo la responsabilidad, el trabajo, los horarios, los tiempos, las ventas. Fui aprendiendo de todo eso y a compensar entre eso y el sueño que fue aquel primer disco. Hoy 20 años después de aquello pienso qué bueno que todos los sueños los he ido cumpliendo y aún más. Yo soñaba con el primer disco, pero después la realidad me llevó a otros sueños, a otros discos, a otras giras, que ni siquiera había soñado.-Desde que tengo uso de razón estoy rodeado de música. Mi padre es cantante, aunque sea pintor de casas, pero siempre la música estuvo presente. Yo de chico disfrutaba mucho de las reuniones en la casa de mis padres porque terminaban de comer y enseguida aparecía un bandoneón y una guitarra y un bombo y se armaba la guitarreada. Yo aprendí de eso. En la casa de mis padres siempre hubo un clima de mucha comunión y de mucha música, eso fue toda una escuela para mí. Y así el día de mañana no haga más música, siempre me va a seguir acompañando.-Vos sabés que en mis primeros discos había una canción compuesta por mí. Yo creo que la vida me ha inspirado. A lo largo de estos años, disco a disco he ido poniendo un poquito más de mí, pero eso mismo era porque la experiencia de vivir la volcás a una canción. Siempre digo que me resulta más fácil cantar una historia que contar una historia. La experiencia la vas sumando con las cosas que vivís, con lo cotidiano, con lo que lees y hoy en día en estos últimos discos todas las canciones son de mi autoría. Componemos junto con otros autores y compositores y ahí está el resultado de mi música. Creo que lo que más me ha llevado a componer es vivir.-Sí, por una cuestión lógica. Vos por ahí no harás solamente entrevistas a folcloristas, harás a un montón de músicos de otros géneros. O sea te vas a adaptar, pero tu raíz y tu esencia de preguntar como periodista no va a cambiar. Mi esencia musical no va a cambiar. El resto es ir aprendiendo, escuchando, fusionando, como lo he hecho en estos discos. Aparte porque no solo escuché un género en la casa de mis padres donde me crié. Pasábamos de Los del Suquía a Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Frank Sinatra, Roberto Carlos, Juan Gabriel y Los Cantores del Alba. Había una mezcla de música, yo me crié con eso. Ahora, ¿por qué la raíz más fuerte es el folclore? Y porque mis padres son del interior, tengo mi madre de Misiones (Santo Pipó), mi padre de Entre Ríos (Concordia), siempre cantó dentro del folclore, pero hace poco sacó su disco de música mariachi.-Imaginate que mi primer concierto en Estados Unidos llegó después de 20 años y fue algo fantástico. Fueron distintas ciudades: New Jersey, Nueva York, Miami, Los Angeles. Y no solamente encontrarte con los argentinos deseosos de verte, sino que muchos latinoamericanos unidos por la música. Fue una de las mejores giras de mi vida, porque además fui acompañado de mis padres, de mis amigos.-Me gustaría tocar en la Antártida. Sería el único pedacito de suelo argentino en el que me faltó tocar y me encantaría. Igual que en las Malvinas.-Es una combinación de mostrar La Vida al Viento y celebrar estos 20 años de carrera. Voy a hacer un repaso de la mayoría de las canciones que me han acompañado en este camino y va a ser una celebración muy linda.-La verdad que Horacio para mí significa mucho. Hoy significa una gran ausencia, porque realmente lo extraño. Me encantaría contarle lo que me está pasando y cómo me siento en la previa de una gira como esta, los vaivenes emocionales que significan un recital de esta magnitud. Me gustaría comer algo con él y contarle de estos conciertos como hacíamos antes, o leer un libro con él, hacer silencios con él. Así y todo, a pesar de su ausencia física me sigue enseñando. Realmente lo extraño mucho.-Si va a venir el 10% de lo que yo me imaginaba hace 20 años, prefiero seguir sin imaginar lo que va a venir y que la vida me sorprenda con todo lo que me toque vivir. Para seguir formándome como músico y también como persona.