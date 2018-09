"El municipio es responsable por no controlar al Concesionario"

El concejal Lisandro Mársico (PDP – FPCyS), expresó su descontento por el desastroso estado del pavimento interno, por donde ingresan, egresan y circulan los colectivos en la Nueva Estación Terminal de Omnibus; “la falta de mantenimiento es total, no entiendo la omisión del intendente Castellano en intimar al Concesionario, a llevar a cabo las obras de bacheo, por lo visto, no le importa para nada la situación y no hay control”, disparó el edil.“Este año se presentó un pedido por parte de toda la oposición (Cambiemos y Frente Progresista) solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a intimar al concesionario de la Nueva Estación Terminal de Omnibus a llevar a cabo las obras de mantenimiento del pavimento correspondientes a las zonas de ingreso y egreso de los colectivos, como así también, de los diversos sectores de circulación de los micros.En la zona de circulación de los ómnibus se pueden detectar fisuras y creciente deterioro del pavimento. A raíz de la mencionada situación, se observa que en algunos sectores se ha procedido a rellenar con tierra y piedra los baches, no siendo esa la solución que corresponde, a los fines de evitar inconvenientes, como la escasa durabilidad del arreglo, la desprolijidad que se detecta a simple vista, quedando desnivelado el sector y levantándose una nube de polvo por cada ómnibus que circula. En definitiva un trabajo carente de toda técnica y profesionalidad. En otros sitios como muestra la fotografía que se adjunta a la presente, se observan pozos, a los cuales no se los ha procedido a efectuar la obra de bacheo correspondiente.“Hemos recibido reclamos de propietarios de las empresas de colectivos, requiriéndonos las acciones de referencia”, aseveró Mársico.En el Anexo IV Pliego de Bases y Condiciones Complementarias Obras Públicas. I-A De la Estación Terminal, el Artículo 12º, estipula como Incumplimientos Graves del Concesionario: b) Atraso en la ejecución de los trabajos de mantenimiento…”.La falta de mantenimiento que corresponde, ya data de por lo menos tres años, generándose un atraso palmario, en llevar a cabo las obras que se reclaman quedando el Concesionario incurso en el incumplimiento citado precedentemente.