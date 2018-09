Bonafede propone difundir "Precios Cuidados"

El concejal Dr. Silvio Bonafede presentó un pedido al Ejecutivo para que analice "la posibilidad de gestionar ante el organismo correspondiente para que se lleve a cabo en nuestra ciudad una amplia y fuerte campaña de difusión de toda la información pertinente (lugares donde se encuentran, consejos, derechos, obligaciones de los comercios, listados, denuncias ante incumplimientos, etc) sobre la aplicación del Programa Nacional Precios Cuidados (recientemente relanzado por el Gobierno Nacional) en nuestra ciudad para conocimiento y en beneficio de los ciudadanos".Entre los fundamentos señala que "consideramos de suma importancia que los rafaelinos puedan contar con toda la información necesaria referida a la aplicación del programa nacional en Rafaela" y que "de acuerdo a lo comunicado el 60% del nuevo listado de productos son alimentos y bebidas, donde las últimas subas de precios se sintieron con más fuerza, teniendo vigencia los precios hasta el 6 de enero próximo. Se destaca que entre las incorporaciones de productos figuran panificados, fideos y galletitas, que tuvieron un alza en los precios considerable derivado del aumento de la harina"."Pensamos que es de gran relevancia que se realice una amplia difusión referida a los establecimientos comerciales –supermercados, hipermercados,– que han adherido al programa en nuestra ciudad y dónde pueden encontrarse los productos que definiera el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, por ejemplo que los consumidores y usuarios puedan saber cuáles son, dónde los podemos encontrar y qué hacemos si no lo encontramos", dice y agrega: "de la misma manera que se difunden otros datos e informaciones referidos a diversos temas, mucho más en los tiempos de crisis económica que estamos atravesando no tenemos dudas que campañas como estas son las que mayor difusión tienen que tener en defensa del bolsillo de las familias que viven en Rafaela. Una difusión que llegue realmente a las personas, porque si no sabemos donde están los productos cuidados realmente no tiene ningún sentido ni beneficio para cuidar el dinero de los ciudadanos al momento de comprar los productos para sus familias"."Entre que el gobierno lo anuncia y el vecino se entera suele haber un trecho de tiempo donde termina ocurriendo que el vecino no tenga acceso a esto", dicen y detalla: "son los productos que tienen precios cuidados; son 550, queremos saber cuáles son, dónde los podemos encontrar y un dato no menor, qué hacemos si no lo podemos encontrar. Toda información más que relevante para las familias que a diario intentan cuidar sus economías".