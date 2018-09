Sábado ventoso y sin lluvia

Mientras un intenso temporal de fuertes lluvias y vientos generó muchos inconvenientes en Buenos Aires y Capital Federal, este sábado volvió a ser muy ventoso y caluroso para Rafaela y sus alrededores a pesar de que se esperaban algunas precipitaciones. La Primavera comenzó muy cálida en esta zona y ayer no fue la excepción, ya que según datos de la Estación Meteorológica del Aeródromo de Rafaela, la máxima alcanzó a la hora 12 los 31,6º C con un viento proveniente desde el oeste de 38 km/h y una humedad del 36%, con un cielo parcialmente nublado. Ya para las 15, hubo algo de alivio producto de un cambio de rumbo del aire, ya que el viento, a la misma velocidad, empezó a provenir desde el sur. A esa altura, la temperatura bajó y fue de 24,2º C, con una humedad del 36%. Mientras que después de las 18, el viento sur fue más intenso (45 km/h), descendiendo la temperatura a 22º C pero aumentando la humedad a un 68%.Igualmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir un alerta por tormentas fuertes o severas para el centro y este de Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe, y este de Santiago del Estero para las primeras horas de este domingo.