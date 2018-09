Se puso en marcha el método de cetrería

Durante la semana, la Municipalidad de Rafaela dio a conocer que continúa trabajando para atenuar la problemática que causa la superpoblación de aves en algunos sectores de nuestra ciudad. Se emprendió un plan de trabajo que busca diversas alternativas de manejo de la conducta de los pájaros que no perjudiquen la salud de las personas ni vayan en contra de la protección de las especies.Para ampliar sobre este tema y dar más especificaciones al respecto, LA OPINION se contactó con María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, quien afirmó que “el estado local está implementando un plan transversal con diversas áreas del municipio como son Salud, Zoonosis, Higiene Urbana, Desarrollo Urbano y el IDSR, con la particularidad de contar con el apoyo de dos profesionales del INTA, el Ing. Jorge Frana y la Lic. Marcia Trossero, que han realizado un análisis exhaustivo de la situación actual y ahora se encuentran realizando el procesamiento de los datos. El objetivo de todo esto es atenuar la problemática que causan las aves en algunos sectores de nuestra ciudad. Esta situación es común en varias ciudades de nuestro país y el mundo, donde se buscan diversas alternativas de manejo de la conducta de las aves que no perjudiquen la salud de las personas ni vayan contra la protección de las especies”.En cuanto a los primeros pasos que se hicieron acerca de esta alternativa ecológica, agregó que “se realizaron relevamientos de especies de árboles y aves que visitan y se asientan en la plaza central; en los cuatro bulevares que nacen desde el punto céntrico (Av. Santa Fe hasta Río de Janeiro; Bv. Lehmann hasta Brasil; Bv. Roca hasta Ruta Nacional 34 y Bv. Yrigoyen hasta Fanti); y algunas calles que han sido catalogadas ‘problemáticas’ como Alvear, y en particular se prestó especial atención a la manzana donde se encuentran ubicadas la Escuela Alberdi y el edificio de Tribunales. Los profesionales de INTA también acompañan la puesta en marcha de este nuevo plan. Recordemos que la superpoblación de aves como ser palomas, negruchos, cotorras, entre otros, se ha vuelto algo evidente en algunos sectores de nuestra ciudad. Por esto las acciones de esta semana que pasó se enfocaron especialmente en lo que es la Plaza 25 de Mayo. Aunque algunos manifiestan ver mejoras luego de la intervención lo que se hará en los próximos 10 días es una nueva evaluación, para analizar cómo continuar. Lo importante es poder armar un cronograma de trabajo y continuar con algunas cosas que ya viene haciendo el municipio como son aplicaciones cada 15 días de un repelente con método de aspersión, aunque se puede afectar el cronograma de aplicación por vientos o lluvias. Cabe destacar que el producto es inocuo y está aprobado por SENASA. Por otro lado se concretan trabajos de intervención de arbolado y limpieza con equipos y productos especiales donde hay sectores muy afectados por eses de las aves”.En referencia a las nuevas técnicas aplicadas a través de aves de presa, Caruso sostuvo que “la empresa que trabajó del lunes 24 al viernes 28 hasta la madrugada es de La Plata. Debieron cumplimentar una serie de requisitos ante Fauna de la Provincia de Buenos Aires y Fauna de la Provincia de Santa Fe para poder traer el halcón a Rafaela. También desde el municipio se solicitó a la Provincia la autorización para llevar adelante esta actividad, la cual fue aprobada por nota formal. Es decir que se deben cumplir requisitos y eso llevó unos meses previos de trabajo. Incluso esta semana gente de Fauna estuvo en el municipio visitándonos junto a la coordinadora de Salud, Mónica Andreo, ya que vinieron a corroborar el anillo con número que tenía el ave que estuvo en Rafaela. Para ser más específicos, el método de cetrería consiste en la utilización de aves de presa a través de un entrenamiento específico y riguroso de las mismas. Se logra que los halcones ya entrenados vuelen sobre las zonas de afección de las aves y al realizarlo en forma periódica se establecerá una actitud inmediata de huida de las aves plaga ante una reacción natural e instintiva al reconocer a los halcones como sus enemigos naturales. También utilizaron técnicas de dispersión visual y modificación de parámetros conductuales de comportamiento con luces (láser y linternas especiales) y la reproducción de sonidos de otras aves. Con extensibles se intentaba la dispersión en lugares específicos”.“Todo esto implica una inversión por parte del municipio, y el mismo se ajusta a los sistemas de compras solicitando diversos presupuestos y estos reunían las condiciones para la prestación del trabajo. Lo que se evaluarán conjunto con el prestador del servicio es que se pueda generar capacidad local y que, con los elementos necesarios, se puedan realizar acciones con personal del municipio. Lo importantes es la evaluación a realizar los próximos días con el INTA, el detalle que nos enviará la empresa que estuvo trabajando, y articular las acciones con lo que se venía haciendo. Así se podrá estar seguro de la efectividad de esta prueba que se llevó adelante del 24 al 28 de septiembre, con intervenciones de 18 a 22 y de 1 AM a 5 AM. Se entiende desde el estado local que los resultados no serán de un día para el otro, y la clave estará en detectar las acciones eficaces y sostenerlo en el tiempo”, continuó relatando María Paz ante nuestra requisitoria.Haciendo hincapié al malestar de los vecinos, Caruso argumentó que “son muchas las notas y llamados que recibe el municipio por parte de los vecinos o comerciantes que se sienten afectados por la gran cantidad de heces/excrementos en determinados lugares. Se puede analizar que la cantidad de aves que hoy están presentes en nuestra ciudad ha cambiado, y esto se puede deber a situaciones que traspasan las barreras urbanas. Es importante abordar la situación por una cuestión de salud y de higiene urbana”.