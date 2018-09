Acueducto: Nación no avaló los créditos pero la obra arrancará a fines de octubre

Pese a que la Nación no firmó los decretos de garantías, rúbricas necesarias para el arribo de los créditos internacionales gestionados para la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, que beneficiará a nuestra ciudad y zona, la obra finalmente comenzará a finales de mes. Así se lo confirmaron a LA OPINION tanto el Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, como el de Infraestructura y Transporte, José Garibay.

Recordemos que la Provincia gestionó a nivel internacional dos créditos: uno con el Fondo de Abu Dhabi por 80 millones de dólares (con una tasa anual del 4,5% y un plazo de 15 años, con 3 de gracia) y con otro con el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional” (OFID) por 50 millones de dólares. En su momento, con un dólar a 17 pesos, equivalían al 80% del total de la obra. Ahora, alcanza para el 100%. Pero, para su llegada, la Nación tiene que firmar lo que se llama "decreto de garantía". Básicamente, implica que, en el caso de que la Provincia de Santa Fe no pague, la Nación le detraiga de los fondos coparticipables el dinero para pagarle a las instituciones internacionales, convirtiéndose así en una especie de garante de la operación. El primero de ellos se logró en mayo de 2017. Y pese al tiempo transcurrido, nunca se logró la rúbrica del Presidente Mauricio Macri.

La situación se había dado a conocer en febrero de este año, cuando se abrieron las 52 ofertas para los 5 tramos en el Nodo. Esto derivó en que el concejal Lisandro Mársico le remitiera una nota al propio Presidente, reclamando por esto. El pasado 13 de abril, llegó la contestación: con la firma de Carlos Lo Turco, secretario Legal y Administrativo del ya desaparecido Ministerio de Finanzas de la Nación. Allí se decía textualmente que el aval nacional "fue oportunamente priorizado por el Jefe de Gabinete de Ministros" y que "la gestión se encuentra avanzada, a la espera de que las autoridades necesarias, luego de lo cual se procederá a dar inicio al trámite de expediente que gestiona el Decreto aprobatorio de la Firma del Convenio de Garantía.

En diálogo con LA OPINION el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, dio detalles del estado de la situación. "Hasta el momento, Nación no firmó los decretos de garantías de ninguna de las dos operaciones de financiamiento: ni la de Abu Dhabi ni la de OFID. Desde ya que estamos detrás de eso".

Pero no solo eso: tampoco aparece en el proyecto de Presupuesto Nacional y deberá gestionarse su inclusión, de no lograrse la firma hasta diciembre. Así lo explicó Saglione: "ante la eventualidad de que no lo hagan antes de fin de año, hemos mandado una nota a la Secretaría Nacional dentro del Ministerio de Economía -que actúa como nuestra contraparte en esto- pidiendo que estos avales sean incluidos en la Ley de Presupuesto 2019. El proyecto del Poder Ejecutivo no lo incluyó. Perro no incluyó el aval de ninguna otra operación de financiamiento de ninguna provincia. Es el mismo procedimiento que siguieron en el caso del Presupuesto 2018. Atento a ello, estamos haciendo gestiones con legisladores nacionales -específicamente Diputados que donde está el proyecto de Presupuesto en tratamiento- para que sea incluido la posibilidad estos avales durante la discusión parlamentaria".



ARRANCA CON FONDOS PROVINCIALES

Más allá de esto, Saglione confirmó que la obra se hace y que se iniciará con fondos de la Provincia. "La obra tiene un una curva de inversión y un plan de trabajo, independientemente de la de la fuente de financiamiento. De hecho el anticipo financiero o ya lo pagamos o lo estamos por pagar", indicó el Ministro de Economía a LA OPINION

"En todos los contratos -tal como prevé el pliego- se empezará con recurso de la Provincia", confirmó y señaló que se hicieron "las modificaciones presupuestarias a los fines de cubrir con recursos del Tesoro -hasta tanto esté el financiamiento disponible- los certificados que se vayan generando. Incluso, el anticipo financiero que prevé el pliego licitatorio".

Esto, obviamente, dejó abierta la posibilidad de una crítica a la Nación: "la verdad que es una picardía que -en este el contexto de escasez de recursos fiscales- tengamos que destinar recursos del Tesoro para una obra que hoy podría tener el 100% del financiamiento con estos dos préstamos que son en excelentes condiciones financieras para para la Provincia y para el país. Por eso, seguimos insistiendo tanto con las autoridades nacionales para que resuelvan prontamente y se firme en los respectivos acuerdos de garantía", dijo Saglione.



GARIBAY

Por su parte, el Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, José Garibay, volvió a ratificar que la obra comienza a finales del mes de octubre. Incluso, le confirmó a LA OPINION, los primeros pasos a realizar.

"Para fin de octubre se inicia por las obras hormigón. Se harán la cisterna de Rafaela, la cisterna en San Carlos y la ampliación de la planta potabilizadora". Asimismo, indicó que "para fin de noviembre se inicia con la colocación de la cañería", detalló.