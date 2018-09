Respaldo de Diputados a mutuales y cooperativas

El proyecto de Presupuesto 2019 que Nación envió al Congreso, contempla el pago de impuestos a las ganancias a esas entidades. El diputado Pieroni con el acompañamiento de su par Omar Martínez resaltó que dicho gravamen “viene a marcar un duro golpe a estos actores claves de la economía social y solidaria y que tienen un rol fundamental para el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de nuestra provincia”.El diputado provincial Oscar Pieroni, con el acompañamiento de su par Omar Martínez, presentó un proyecto de comunicación a través del cual el cuerpo legislativo manifiesta su preocupación ante “la intención del Poder Ejecutivo Nacional de alcanzar con el Impuesto a las Ganancias a Mutuales, Cooperativas de Crédito y Seguros”. La inquietud surgió luego de que se conociera que dicha posibilidad está contemplada en el proyecto de Presupuesto 2019 que envió el PEN al Congreso de la Nación días atrás.Entre los fundamentos se detalla “viene a marcar un duro golpe a Cooperativas y Mutuales que son actores claves de la economía social y solidaria y que tienen un rol fundamental para el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de nuestra provincia”.La propuesta fue tratada en conjunto con otros cuatro proyectos que manifestaban la misma preocupación y fueron aprobados por la Cámara de Diputados en la sesión del jueves pasado Pieroni resaltó “se pretende gravar las ganancias de entidades que por su naturaleza y definición son sin fines de lucro y si no hay ganancia, no puede haber impuesto. Esto marca un desconocimiento de un principio elemental de la Economía Social”. En las Asociaciones Mutuales y Cooperativas no existe devolución de los excedentes, con estos sobrantes se aumenta el capital, las reservas y determinados fondos especiales.Las mutuales se rigen por la ley 20.321 que las define como entidades “sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica”.El movimiento cooperativo ha sostenido históricamente que las cooperativas por su naturaleza jurídica no deben pagar ganancia. Cabe recordar la contribución especial sobre el patrimonio neto de las cooperativas (Ley Nº 23427), un impuesto específico que pagan sólo estas entidades, equivalente al 2% de su patrimonio neto.El desarrollo del movimiento mutualista y cooperativista se ha centrado, primordialmente, en la provincia de Santa Fe, sudeste de Córdoba, sur de Entre Ríos y noroeste de Buenos Aires: “Rosario y Sunchales han sido oportunamente declaradas Capital Nacional del Mutualismo y del Cooperativismo, respectivamente”, recordó Martínez.“Sólo basta recorrer el territorio de nuestra provincia para poner en relieve a cada paso la importantísima contribución de estas entidades para crear, mantener, fortalecer y desarrollar cuanta iniciativa solidaria exista en nuestras localidades: nada de lo social, educativo, deportivo o cultural les es ajeno o desconocido”, fundamentó a su turno Pieroni. Y agregó: “este impuesto quitaría recursos a las economías de nuestras localidades, reduciendo significativamente las posibilidades de financiamiento a sectores productivos no sujetos de crédito para las entidades bancarias tradicionales. Imposibilitaría, además, el apoyo a vastas actividades: deportivas, sociales, educativas, culturales, etc.”.En nuestros pequeños pueblos, cooperativas y mutuales son las únicas que financian los insumos para pequeños empresarios, productores que por escala no pueden subsistir. Una visión estratégica de la producción no debería soslayar esta situación.Muchas veces nuestros productores están fuera de la consideración de las entidades bancarias por no corresponderse con sus estándares de rentabilidad, que obviamente no tiene en cuenta la rentabilidad social.