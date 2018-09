Carta de Lectores

Sr. Director:Si detenemos nuestra observación hacia lo bueno que sale del corazón de las personas traducido en acciones; en el mundo, en nuestro país, ciudad, familia, reconoceremos que no todo es malo... que no todos vamos por el camino equivocado, habiendo muchas personas que viven en busca del bien común. Ahora quiero referirme a algo bueno y es a la Planta de Recupero del Complejo Ambiental de nuestra ciudad de Rafaela.Invito a observar lo que ahí se hace; el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de los 60 asociados de la cooperativa y del personal municipal. Tuve la oportunidad de visitar la Planta, de charlar con las personas que allí trabajan; fue realmente maravilloso, observar lo que hacen y la dedicación y la alegría puesta en ello. Les propongo abrir en internet el enlace Ciudad de Rafaela/Planta de Recupero del Complejo Ambiental.www. you tuve. com. https://you tuve/QKnwfdlcN_O. d donde se abrirá un menú de opciones para conocer sobre el funcionamiento de este espacio.Comentando sobre el tema, una amiga me acotó, que la Televisión Pública, realizó un programa especial en nuestra ciudad visitando el lugar, donde se la pondera, a dicha Planta como única en el país, pionera del reciclado y la energía renovable. ¡Qué orgullo! Al lugar llegan los elementos reciclables, estos son clasificados, para luego ser usados como beneficio económico para las familias que allí trabajan, siendo en algunos casos su único ingreso; considerándose beneficioso además para el medio ambiente, evitando ser enterrados. Deteniendo nuestra observación hacia lo bueno, hará incrementar nuestro compromiso con las personas que allí trabajan y con tantas más, con el medio ambiente y con nosotros mismos, haciéndonos partícipes de todo ¡lo bueno!.Ana María Abuh Arias de AbeilléRafaela