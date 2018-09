Temporal en Buenos Aires causó diversos problemas

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Un intenso temporal de fuertes lluvias y vientos dejó ayer un saldo de calles anegadas, entre otros inconvenientes, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, además de otras localidades del centro-este del país.En algunos barrios porteños y en localidades del conurbano se produjeron anegamientos de calles y accesos, debido a la gran cantidad de agua caída en muy poco tiempo. Las tormentas también afectaron algunas localidades de la provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, donde hubo inconvenientes en el tránsito por calles y accesos cortados.En algunos distritos bonaerenses granizó, hubo roturas y voladuras de techos, árboles caídos, calles anegadas y corte del suministro de luz. En cuanto a los evacuados, y según informaron fuentes oficiales, no llegaron a ser más de 100 y todas las personas se encontraban bajo resguardo.También hubo desborde de los Arroyos del Rey y San Francisco, aunque la situación no registró mayor gravedad.La cantidad de agua caída tuvo variaciones según las zonas y los registros más altos fueron en el distrito de Escobar (120 mm) y en el partido de Castelli (153 mm)."Cabe remarcar que si bien cayó mucha agua, la situación está controlada sin presentar mayor gravedad ni víctimas fatales", indicaron las fuentes.En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, según el parte emitido pasado el mediodía por la Policía de la Ciudad, hasta el momento y tras la tormenta, habían ingresado al Centro Único de Coordinación y Control unas 507 denuncias y se indicó que las zonas más afectadas fueron: San Telmo, Barracas, Saavedra, Avenida General Paz a la altura de Villa Pueyrredón, Monserrat, Flores sur, Vélez Sarsfield y Barrio Mitre.En esos barrios hubo inundaciones en vía pública, en viviendas o edificios, sumideros anegados o rotos, elementos en peligro de caída o cables colgando, árboles, ramas o postes caídos o por caer, hundimientos en calzada o vereda y semáforos fuera de servicio.También la línea C del subterráneo se vio afectada por las fuertes lluvias y el Premetro fue interrumpido alrededor de las 9:00, según informó Metrovías.Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, junto a Bomberos y a Defensa Civil, desplegaron un trabajo de asistencia durante el temporal y continuaban trabajando este sábado por la tarde. En el distrito de Quilmes, el intendente Martiniano Molina supervisó el operativo de emergencia.Por esta contingencia, el Municipio activó un protocolo de emergencia que incluyó la intervención de alrededor de 800 agentes que forman parte de los equipos de Defensa Civil, la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano, de Desarrollo Social, Bomberos Voluntarios y el SAME, cuyo accionar estuvo coordinado desde el Centro Único de Monitoreo de Quilmes.Según precisó el subsecretario de Emergencias, Protección Civil y Movilidad Urbana, Juan Manuel Mendizábal, el distrito sufrió un inusual nivel de lluvias: "En Quilmes se superaron los 120 milímetros de precipitaciones en tres horas. Aunque hubo inconvenientes en distintos sectores, la zona más afectada fue el Oeste, donde hubo calles anegadas".También se trabajó activamente en barrios del este del distrito, como Villa Luján, Villa Alcira y Monte Matadero. Las tareas de las distintas áreas comunales continuarán mañana.El Municipio habilitó cuatro centros asistenciales para recibir a los 70 evacuados que dejó el temporal.Este viernes, un intenso temporal con fuertes ráfagas de viento y caída de granizo había afectado a las localidades bonaerenses de Roque Pérez y Lobos, provocando destrozos en viviendas y autos, al igual que caída de árboles, postes de luz y anegamientos en calles de esos dos distritos y en poblados aledaños.