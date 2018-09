El préstamo del FMI no será suficiente

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) "no cubre todas las necesidades de divisas de los dos años", según un estudio privado vinculado a la oposición que advirtió que la deuda será "insostenible" para el próximo Gobierno. Resaltó, además, que "por primera vez en la historia, la Argentina incumplió un acuerdo con el FMI en el primer trimestre de vigencia".

En ese sentido, advirtió que "el programa del Fondo no cubre todas las necesidades de divisas de los dos años".

El informe elaborado por el centro Proyecto Económico, que es conducido por la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, consideró que "el aumento de la deuda producto de los US$ 36.300 millones que desembolsará el FMI y el incremento de la deuda por un eventual canje, harán la deuda insostenible para el próximo Gobierno".

"Los anuncios monetarios que acompañan a la ley de Presupuesto ´déficit cero´ auspician un ajuste no visto en la Argentina desde hace décadas", alertó.

Puntualizó que "el sector productivo enfrenta ahora tres violentas restricciones vinculadas con el ajuste fiscal, el ajuste monetario y el ajuste externo". "Desde el sector externo, la devaluación acumula un 126 por ciento anual, licuando los ingresos de los argentinos en dólares hasta niveles similares a diciembre de 2001", destacó y aseguró que "toda devaluación es esencialmente recesiva".