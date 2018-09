Peña presentará otro informe en Diputados

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, concurrirá el próximo miércoles a la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en medio del debate sobre el Presupuesto 2019. La Cámara de Diputados convocó la sesión especial informativa para el 3 de octubre a las 11:00, con el fin de dar cumplimiento al artículo 101 de la Constitución, que obliga al jefe de Gabinete a concurrir al Congreso una vez por mes, alternativamente a cada Cámara.

No obstante, el funcionario nacional debía asistir al Senado el 5 de septiembre pasado pero esa presentación se canceló debido a la reorganización del Gabinete que por entonces acababa de ser anunciada por el presidente Mauricio Macri.

Finalmente, el ministro coordinador del Gobierno concurrirá a la Cámara baja en medio de la compleja negociación que el oficialismo encara con diputados y gobernadores peronistas para aprobar el Presupuesto 2019.

Así, Peña brindará su primer informe al Congreso desde la reducción del Gabinete de 22 a 11 ministerios, la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la crisis cambiaria que aceleró la devaluación del peso.

Ambos temas formarán parte de las preguntas que la oposición le hará al jefe de Gabinete deberá responder con tono crítico, junto a otras referidas puntualmente al proyecto de presupuesto para el año próximo.

La eliminación del Fondo Federal Solidario estará entre esos puntos principales de la sesión, junto con la nueva política monetaria que pretende poner un techo de 44 pesos al dólar, mientras que que en el Presupuesto 2019 figura a 40 .

La Cámara de Diputados no sesiona, precisamente, desde la última visita del jefe de Gabinete, el 1 de agosto pasado, y no vota ningún proyecto de ley desde el 4 de julio.

El informe de Peña al Congreso será el sexto del año, ya que asistió a Diputados el 14 de marzo, el 23 de mayo y el 1 de agosto, y al Senado lo hizo el 25 de abril y el 27 de junio.