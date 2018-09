"Contradicciones" entre los dichos de los arrepentidos Wagner y López

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner realizó ayer una presentación ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos para resaltar "contradicciones" en las declaraciones que hicieron en distintas causas los "arrepentidos" Carlos Wagner y José López.La ex mandataria, a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, reclamó también una serie de medidas para verificar los dichos de los imputados en otras investigaciones."Nunca hemos podido acceder a tales declaraciones en el expediente, y sólo hemos tomado conocimiento de las mismas a partir de lo que se publica en los medios de comunicación. De esta manera, nos hemos visto imposibilitados de controlar si lo que se publica en los medios es lo efectivamente declarado por aquellos imputados", señalaron los letrados.Además, remarcaron que "las versiones suministradas por los ´arrepentidos´ en el marco de estas actuaciones resultan contradictorias con otras declaraciones llevadas a cabo por estas mismas personas en el marco de procesos judiciales que también tramitan ante este mismo fuero".Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO, admitió haber pagado sobornos y ser una suerte de nexo entre los dirigentes kirchneristas imputados y otros empresarios, pero al presentarse en una de las causas del escándalo Odebrecht -por obras de la firma AySA en Berazategui y Zárate- pidió que no se tuviera en cuenta su declaración como "arrepentido".De esta forma, para la defensa de Cristina Kirchner, Wagner negó la imputación de pago de sobornos en Odebrecht y paralelamente confesó tal delito en la causa de los cuadernos.En cuanto al ex secretario de Obras Públicas, los abogados señalaron contradicciones con declaraciones anteriores en el marco de la causa en su contra por enriquecimiento ilícito originada tras ser detenido en junio de 2016 con bolsos que contenían casi 9 millones de dólares."Tales contradicciones han sido puestas de manifiesto en distintos artículos periodísticos, así como también, en lo que refiere a la declaración de José López, por el Fiscal Federal Federico Delgado quien investigó y acusó a López en la causa en la que le fueron secuestrados nueve millones de dólares y que hoy tramita en juicio oral, también aquí en Comodoro Py", expresó la defensa de la ex presidenta.Al respecto, indicó que "es necesario poner de manifiesto que con la ´mágica´ aplicación de la ley del ´arrepentido´ se ´consiguió´ una ´nueva versión´ de esos hechos que contradice toda la prueba acumulada en la causa que tramitara ante el Juez (Daniel) Rafecas".Entre las medidas que Cristina Kirchner le pidió a Bonadio se encuentran un oficio al juez federal Sebastián Casanello, a cargo de Odebrecht, para contar con la declaración de Wagner, y otro al TOF1 para conocer lo que dijo López en ese juicio.También reclamó que "se reciba declaración testimonial al Fiscal Federal Federico Delgado, a efectos de que ratifique, rectifique o eventualmente amplíe la información" sobre lo expuesto por el ex funcionario.La ex mandataria fue procesada en esta causa por ser considerada por Bonadio la jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos a los empresarios a cambio de favorecerlos con el otorgamiento de obra pública.