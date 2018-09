Rafaela tendrá su primer Simposio de Investigación en Educación en Física

El Simposio de Investigación en Educación en Física es un evento bienal promovido por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina – APFA. Su propósito general es ofrecer un ámbito de comunicación, debate y reflexión sobre la investigación en la enseñanza y el aprendizaje de la Física. Para brindar mayores detalles e información, ayer nos visitaron en LA OPINION Eduardo Duelli, secretario académico de la UTN, y la ingeniera Cecilia Culzoni, coordinadora del SIEF14. “El evento es un simposio organizado en la facultad Regional Rafaela luego de que haya sido designada sede, ya que es un evento que se hace de manera anual, sobre la investigación en enseñanza de la física. Esta propuesta la hizo Cecilia (Culzoni) y posteriormente la facultad aceptó. Entonces, se presentó ante la Asociación de Profesores de Física de la República Argentina y se designó a Rafaela como sede. Es la primera vez que este evento se va a llevar a cabo en la ciudad (el 14º en total) y va a durar una semana, del 1 al 5 de octubre. En los primeros 2 días se realizarán talleres de capacitación y las 3 jornadas restantes habrá charlas, mesas redondas, exposiciones, discusiones, poster, etc. El miércoles va a ser el día central, porque estarán presentes el intendente, autoridades provinciales, etc”, comenzó narrando Duelli, quien luego agregó que “tenemos el apoyo y el auspicio del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas), de la Municipalidad de Rafaela, de la Provincia de Santa Fe y de muchas empresas locales y algunos estudios profesionales que han colaborado con su granito de arena y que nos han dado una mano para poder hacer esto posible desde el punto de vista de los recursos. De hecho, el Ministerio de Educación lo declaró de interés provincial y lo importante es que a aquellos docentes que asistan, no le computarán la inasistencia a sus respectivas escuelas ese día. A su vez, también el gobernador Lifschitz lo declaró también de interés, al igual que el Consejo Municipal de Rafaela y el intendente Luis Castellano.“El acto de apertura va a ser el miércoles 3 a las 9 de la mañana, horario de inicio de todas las actividades semanales. Luego habrá una conferencia, al igual que en horas de la tarde, donde se producirán varias, y la jornada finalizará con otra conferencia, importante, de referentes a nivel nacional sobre tecnología y sobre tips, para luego cerrar el día con un brindis después de las 18. Toda la actividad se llevará a cabo en las aulas, la carpa, el zoom y salas de tesis de la UTN. Va a ver una movida importante de gente que viene de todo el país en Rafaela y esperemos que la ciudad nos pueda acompañar”, continuó relatando Duelli. “El título es engañoso, pero en realidad hay muchas temáticas actuales que no son solamente de física, sino también que tienen que ver con la educación en ciencias en general. En este sentido, se va a realizar otra mesa redonda sobre metodología de la investigación en educación, cómo se investiga y cuáles son las formas en que se investiga en educación en general con expertas de la ciudad de Rosario, como la antropóloga Elena Achilli, que dará su mirada, al igual que una mesa sobre formación docente, un tema de sumo interés para la gente del ISP y las universidades. También se hablará del tema competencia en la parte de ingeniería, donde habrá una charla específica de la Dra. Graciela Hughes, de la Universidad de Rosario”, sostuvo Culzoni.Posteriormente, Culzoni narró que “los talleres de capacitación que se van a dictar el lunes y el martes son 4. Vamos a tener un taller de aprendizaje significativo, donde vendrá el Dr. Marco Antonio Moreira, brasilero y referente a nivel mundial. También estará presente la Dra. Isabel Martins, de Brasil y de gran trayectoria en la parte de formación docente. Además, habrá un taller que van a dictar dos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba en la parte de laboratorio con nuevas tecnologías, Marcelo Martín Gómez y Nancy Saldis. Y otro taller sobre la problemática de la lectura de textos de física a cargo de dos profesoras de la Universidad Nacional de San Juan, Carla Maturano y María Amalia Soliveres. Todos son de primer nivel y es una buena oportunidad para que docentes, investigadores, estudiantes del profesorado de aquí de la ciudad se puedan capacitar. De hecho, ya tenemos varios inscriptos del Instituto del Profesorado. Hay dos que ya tienen los cupos completos y en otros dos todavía hay lugar disponible. Y posteriormente, el miércoles, jueves y viernes vamos a tener diferentes especialistas que van a estar dictando conferencias y mesas redondas con 3 o 2 panelistas. Vamos a tener la presentación de alrededor de 50 trabajos de investigación de investigadores de todo el país que pondrán a consideración discutiendo sobre esos trabajos que ya han sido evaluados por un comité evaluador. Además, vamos a tener también la presentación de dos tesis de maestrías. Así que va a ver para todos los gustos”. Otro dato interesante que también nos aportó Culzoni es que “los brasileños son figuras relevantes y personas reconocidas a nivel mundial, y ha costado bastante poder traerlos. Nadie cobra un peso de honorarios, al igual que el resto de los expositores, porque en la comunidad educativa está establecido así, aunque hay que pagarle los pasajes de avión, que hoy cuestan y mucho, el alojamiento, los viáticos, etc. Por eso, lo que se cobra es para darle algo de soporte a la logística de la gente que vendrá a la ciudad".Continuando con la entrevista, acotaron ambos que “el miércoles también va a estar presente gente del Ministerio de Educación de la Nación dando un par de charlas interesantes. Uno es el el licenciado Hugo Labate y otra a cargo de una expositora local, de Rafaela, a cargo de la Dra. María Marta Arnold sobre neurociencia. En los grupos de discusión también vamos a tener gente nuestra que va a presentar sus trabajos. En esa mesa redonda del miércoles a la tarde también van a participar la Dra. Carina Lion, una referente a nivel nacional de la tecnología de la comunicación en información aplicadas a la educación, la Dra. Sonia Concari, de Rosario, que también tiene experiencia a nivel internacional muy importante al respecto. Y la Dra. Rosanna Forestello, de la Universidad Nacional de Córdoba, que también es experta en tips. Es una buena oportunidad para actualizarse en un tema que realmente nos atraviesa a todos”.Para los interesados en participar de este simposio, hay una página de internet (sief2018.wordpress.com) y el día miércoles es abierto y gratuito para todos los que quieran estar presentes y aprovechar las conferencias. “Lo hacemos de esta manera porque pensamos que la comunidad de Rafaela, la comunidad educativa, las universidades, las escuelas primarias y secundarias, al igual que la gente del Instituto, pueda aprovechar este simposio porque es la primera vez que se hace acá y es la primera vez que se abre a la comunidad. No sabemos cuándo se podrá volver a repetir este evento tan interesante”, concluyeron.