Autocrítica y un fuerte respaldo a Macri en la cumbre de Cambiemos

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La coalición Cambiemos realizó ayer una cumbre con los principales referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que subrayaron su respaldo al presidente Mauricio Macri en medio de la crisis económica, arengaron a los funcionarios para "domar" la situación y analizaron como eje central la situación social.Con la excepción de Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que fueron los únicos ausentes en el evento realizado en Parque Norte, toda la plana mayor de la alianza oficialista asistió al encuentro y dio su visión respecto de la situación actual del Gobierno, con el acento en la necesidad de "salir" del contexto de crisis que atraviesa la economía.Durante el encuentro, uno de los discursos más aplaudidos - según informaron a NA fuentes del espacio- fue el del radical Mario Negri, jefe del interbloque de diputados nacionales, que realizó un análisis netamente político y afirmó: "La economía no nos va a hacer ganar las elecciones. Hay que domarla para no perder".También se destacó la exposición de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien en el inicio de su discurso expresó: "Quiero agradecer en este lugar a Mauricio Macri. Nadie tiene la responsabilidad que tiene él. Vi muchos presidentes dar buenas noticias, pero ninguno dando la cara y poniendo el cuerpo como él"."Tenemos que defender lo que somos. No es una campaña ni una elección. Representamos más. Una transformación profunda en la Argentina", arengó la gobernadora bonaerense, quien sostuvo que "Cambiemos vino a representar a la gente que quería un cambio cultural. De valores. No sólo de política y economía. La honestidad es uno de esos valores".A su turno, Peña buscó dar un mensaje positivo a la dirigencia oficialista, expresó que "hay que mirar a la Argentina en un contexto de un mundo volátil" e hizo un repaso del "fortalecimiento" de Cambiemos en distintos puntos del territorio nacional.Otro de los que tomó la palabra durante el encuentro fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien se refirió a la compleja situación económica y afirmó: "Vamos a salir fortalecidos. Entramos a este proceso con unas reglas y vamos a salir con las mismas. Vamos a seguir unidos para ganar las elecciones de 2019".PILOTOS DE TORMENTAA su turno, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, valoró el encuentro al considerar que "en momentos difíciles hay que estar acompañados con los propios" y remarcó que "al Presidente le sirve esto de hoy porque no son momentos fáciles"."En 2017 demostramos que Cambiemos podía hacer crecer al país luego de cinco años, y lo hicimos sin un contexto extraordinariamente positivo como el que tuvo el kirchnerismo.Todo este proceso tuvo quiebre en abril, con una crisis compleja. Ahora para recuperar la confianza de la gente debemos demostrar que somos los mejores pilotos de tormenta", agregó.La reunión estuvo cruzada por la publicación del índice de pobreza el último jueves, cuando se dio a conocer que ese indicador económico tuvo una suba y alcanza al 27,3% de la población, tema sobre el que debieron responder los funcionarios encargados de salir a hablar con la prensa mientras se desarrollaba la reunión.Todos siguieron la misma línea discursiva al manifestar "preocupación" por la situación social y al mismo tiempo contrastar la comunicación que hace el Gobierno sobre el índice de pobreza con la falta de medición durante la gestión del kirchnerismo.La tarea de salir a hablar con la prensa la cumplieron, entre otros, el senador y presidente del Humberto Schiavoni; el jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff; la secretaria general de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin; la diputada de esa fuerza Paula Oliveto, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros."Estamos empeñados en no ocultar y en revertir la situación", expresó Schiavoni al ser consultado sobre el índice de pobreza, mientras que Naidenoff, parado a su lado, remarcó que "antes había un ministro que decía que había menos pobres que en Alemania" y "ahora hay un Presidente que da la cara y dice que estas estadísticas nos duelen".Oliveto aseguró que el oficialismo ve el crecimiento de la pobreza "con preocupación" pero que confía en tener "el mejor equipo social", dentro del cual destacó a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.A su turno, Rodríguez Larreta sostuvo que la coalición Cambiemos "está más fuerte que nunca y este encuentro lo demuestra" pero aclaró que durante el cónclave se hablaron principalmente temas de gestión y agregó: "La realidad del país nos demanda enfocarnos 100% en la gestión".