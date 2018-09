Macri: "Voy a seguir"

El presidente Mauricio Macri ratificó ayer su intención de ir por la reelección en 2019 y aseguró que va a continuar "hasta el final", ya que "por este camino se van a ver los resultados"."El tema de las candidaturas es un tema que ya vendrá, pero yo siempre lo he dicho: no los voy a abandonar, estamos para seguir, creemos en este camino y voy a seguir hasta el final por ustedes", sostuvo Macri.En declaraciones a FM Huna de la localidad santiagueña de Los Juríes, explicó: "Todos los días estoy trabajando para ver cómo aliviarles la carga. Esa es mi única preocupación. Yo me tomo este trabajo con una enorme responsabilidad y con un enorme amor, porque realmente es lo que siento por mi país".PIZZEROSMacri difundió un mensaje de repudio por unos agravios en redes sociales que sufrieron los dueños de una pizzería que había visitado y pidió "aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás", lo que generó una inmediata reacción de dirigentes de la oposición.Se trata de la pizzería ´Il Calzone della Nonna´, que abrió hace dos semanas en Escobar, y que Macri visitó junto a su hija Antonia el pasado miércoles: el video de la visita fue difundido mediante redes sociales por el equipo de comunicación de Cambiemos y se convirtió en motivo de burlas y de agresiones hacia sus jóvenes dueños."El miércoles estuve en la pizzería de Verónica y Federico, en Escobar, una joven pareja que hace dos semanas abrió su propio negocio llena de sueños y esperanzas. Ellos mismos hicieron las refacciones, pintaron y decoraron ese local. Luego de publicar el video de mi visita en Facebook comenzaron a recibir agresiones en su página", cuestionó Macri mediante su cuenta en la red social Twitter.Según dijo, los dueños del comercio recibieron "mensajes con lenguaje de odio deseándoles que les vaya mal, insultos, y textos humillantes dirigidos a esta pareja" que -destacó el Presidente- "sólo quiere trabajar y crecer con su propio negocio"."El único antídoto ante este veneno social que persigue inocentes es mantenerse unidos. Tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás", agregó el Presidente en uno de sus mensajes, que recibió duros cuestionamientos de parte de dirigentes de la oposición.Las repercusiones por la utilización de expresiones como "aislar", "veneno social" y "envilecidas" no tardaron en llegar y en ese marco, los reproches más encendidos provinieron del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y del referente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, entre otros.