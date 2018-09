El dólar cerró por encima de los $42

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El dólar saltó ayer a $41,88 para la venta promedio y se ubicó así en un nivel histórico, mientras en algunas entidades financieras superó los $42 pese a intervenciones oficiales en el mercado de futuros. Así, durante el mes acumuló un aumento de $3,89, es decir de 10,2 por ciento.

Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa finalizó a $39,88 para la punta compradora y a $41,88 para la vendedora, lo cual representó una suba de $1,36 frente al día anterior. En Banco Nación, al igual que en ICBC, finalizó este viernes a $42,10. En el segmento mayorista, la moneda norteamericana terminó a $41,25, $1,55 más que el jueves.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 428,900 millones.

El billete operó con tendencia alcista desde el principio de la jornada y el Banco Central intervino en el mercado de futuros para contener el incremento, tal como sucedió a lo largo de la semana. Así sucedió de cara a la puesta en marcha de la banda de flotación anunciada días atrás mediante la cual el dólar va a fluctuar entre los $34 y $44 sin intervención oficial.

El organismo que conduce Guido Sandleris oficializó este viernes el régimen y reiteró que sólo va a intervenir en caso de que se encuentre por fuera de esos valores. "La zona de no intervención se define inicialmente -a partir del primero de octubre- entre $34 y $44 por dólar y se ajustará diariamente -tanto en días hábiles como no hábiles- a una tasa de 3 por ciento mensual hasta fin de 2018", puntualizó y subrayó que "permitirá la libre flotación del peso dentro de esa zona", indicó.

Operadores evaluaron que se mantiene firme la corriente compradora en la city porteña, impulsada por la altura del mes, hecho que puso presión a la cotización del dólar. En lo que va del año, el tipo de cambio acumuló un aumento de 121,3 por ciento.



RESERVAS

Las reservas del Banco Central finalizaron ayer en US$ 48.992 millones, con una caída de 564 millones respecto de la jornada anterior, y perdieron a lo largo de septiembre 3.666 millones. Desde el 22 de junio pasado, cuando llegaron los US$ 15 mil millones del primer desembolso del acuerdo con el FMI, se perdieron reservas por 14.282 millones.