Banco Central oficializó nueva política monetaria

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El Banco Central anunció ayer que resolvió desde este viernes poner en marcha el nuevo esquema de política monetaria anunciado días atrás. El organismo oficializó el régimen luego de que cerrara el mercado cambiario y el dólar finalizara la jornada a $41,88, un nuevo máximo histórico.

Además, precisó que el Comité de Política Monetaria (COPOM) "queda integrado por el presidente, Guido Sandleris, el vicepresidente, Gustavo Cañonero y la vicepresidente segunda, Verónica Rappoport". También integran el comité Enrique Szewach, director designado por la cúpula del Central, y Mauro Alessandro, gerente principal de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria.

La autoridad monetaria aseguró que "se compromete a que el promedio mensual de la base monetaria registre un crecimiento nulo a partir de octubre de 2018 y hasta junio de 2019". Indicó también que, tal como fue expuesto días atrás, "la meta monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria".

"La zona de no intervención se define inicialmente -a partir del primero de octubre- entre 34 y 44 pesos por dólar y se ajustará diariamente -tanto en días hábiles como no hábiles- a una tasa de 3 por ciento mensual hasta fin de 2018", puntualizó y subrayó que "permitirá la libre flotación del peso dentro de esa zona". Recordó que en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por encima de "la zona de no intervención, el Banco Central realizará ventas diarias de moneda extranjera por hasta 150 millones de dólares".