¿Se viene otro aumento en los combustibles?

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, consideró ayer que los precios de las naftas "deberían aumentar entre 10 y 12%" sólo en esta capital, pero aseguró que hay diferencias entre el Gobierno y las petroleras para aplicar nuevos ajustes.

Según el dirigente, "nos sabemos que va a ocurrir porque en este momento hay una diferencia de opiniones muy marcada entre el secretario de Energía, Javier Iguacel y las petroleras". "Las compañías manifiestan que existe un atraso del 25% en el precio de los combustibles, por la evolución del valor del dólar y del petróleo", comentó.

Y dijo además que Iguacel "argumenta que ese atraso no existe, que el cálculo es otro, por lo cual los precios están en un punto de equilibrio y quizás deberían aumentar entre un 10 y un 12% en Capital Federal, donde los valores son más bajos". "Yo creo que la postura de Javier Iguacel se acerca más a la realidad", reconoció Castellanos, en declaraciones a radio La 990.

Por otra parte, el directivo confirmó que desde el Gobierno comenzarán a difundir "precios sugeridos" para los combustibles, con el fin de orientar a los consumidores. "Comenzarán a implementar los precios sugeridos para que la gente se oriente y sepa si lo que paga es justo. Eso es algo que va a hacer la Secretaría de Energía, en función de los cálculos que hizo ese organismo", puntualizó.

Castellanos comentó que "son precios indicativos para las distintas zonas del país, pero no van a tener un efecto vinculante, es decir, no va a ser algo obligatorio".

Por último, el dirigente admitió una baja en las ventas de las estaciones de servicio, a raíz de la inflación y la suba del dólar. "En el último mes con datos oficiales, que fue julio, no hubo bajas de consumo, pero en agosto disminuyeron las ventas", resaltó.



PRECIOS BAJOS

SEGUN IGUACEL

El secretario de Energía, Javier Iguacel, aseguró ayer que los combustibles en la Argentina están "más baratos" en promedio que en toda la historia y destacó también que los valores son más bajos que en los países de la región. "Hoy medido en términos reales los combustibles en la Argentina están en promedio más baratos que en toda su historia o por lo menos que en los últimos 20 años", dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red.

Iguacel afirmó que los precios de las naftas y el gasoil dependen del mercado, que se vio impactado últimamente por la suba del precio del dólar y del petróleo, y descartó que el Gobierno pueda volver a regular al sector. "Lo que estamos haciendo es implementar normas para aumentar la competencia: Vamos a tratar de publicar un índice de competitividad de precios (de acuerdo a cada región del país)", dijo Iguacel.

Asimismo, desestimó que los precios de los combustibles sean altos al considerar que no sólo están "más baratos" que el promedio de toda la historia del país sino que "se encuentran mucho más baratos que en la región". "El petróleo sigue subiendo lamentablemente, pero hay margen para discutir competitividad para hacer que el consumidor sea menos rehén de pocos productos y pocos oferentes", sostuvo el funcionario.

El secretario de Energía agregó que "están pasando cosas muy buenas" que llevan a que "haya mucho más oferta y reducción de precios" y señaló en ese sentido que la refinería de Bahía Blanca que está funcionando tras realizar reformas hace un par de semanas volvió a exportar gasoil y naftas.