Se podrán ingresar celulares y laptops sin pasar por la Aduana

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó ayer el ingreso al país de un teléfono celular y una laptop por persona sin tener que declararlos en la Aduana, ya que serán considerados de "uso personal".

La medida se oficializó a través de la resolución general 4315 publicada este viernes en el Boletín Oficial y busca actualizar una reglamentación emitida 1994, cuando no existían los smartphones.

De este modo se habilita el ingreso de un teléfono celular, una notebook o una tableta por persona sin declarar los equipos, con lo que contribuye a blanquear una situación que ya funcionaba de hecho desde hace tiempo.

La resolución destacó que "los efectos de uso o consumo personal; los artículos de vestir y aseo, y los demás bienes que tengan carácter personal, incluyendo una computadora portátil y un teléfono personal que no requiera para su funcionamiento fuente exterior de energía" no tributarán ni será necesario declararlos.

"Teniendo en consideración las necesidades de globalización y de la era digital, resulta necesario actualizar el alcance del concepto efectos de uso o consumo personal, con el objeto de incorporar aquellos efectos tecnológicos de uso común por viajeros como incidencia de viaje", indicó el texto publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Se trata de productos que pueden ser destinados para uso personal o bien para ser obsequiados, siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad no permitieren presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales.

Además, la AFIP lanzará una aplicación para celulares que tendrá como objetivo facilitar la declaración jurada de la Aduana.

El programa se llamará App del Viajero y permitirá declarar los bienes a través del celular, lo que facilitará el proceso para aquellos que llegan al país y hará más sencillos los controles.

El tope máximo de compra es de 300 dólares y de 150 dólares para los menores de 16 años, a lo que se suma la franquicia en los free shops de Ezeiza y el Aeroparque de otros 500 dólares.