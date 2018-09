Ben Hur perdió con Brown

Y lo festejan en Villa Rosas. Anoche, en uno de los juegos de la 11° fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Ben Hur, uno de los líderes junto a Peñarol, visitó a Brown en San Vicente y perdió 2 a 1. Ahora, los de la ‘V’ azulada, que mañana juegan ante Libertad, pueden convertirse en los únicos punteros y pasar a depender de sí mismos para alcanzar el título. Juan Caro (4m ST) y Maximiliano Bustamante (10m ST) le dieron el triunfo a Brown, mientras que José Escalada, de penal (45m ST), descontó para la BH. En Reserva fue 2-1 para el local.

En el otro juego de anoche Tacural y Ferro igualaron 0 a 0. En el elenco de Los Nogales se fue expulsado Salas (49m ST). En Reserva ganó Ferro 2-1.



SE COMPLETA MAÑANA



La 11° fecha del torneo Clausura de la Primera A liguista tendrá continuidad y se completará este domingo con el resto de los encuentros que aún restan jugarse.

Vale recordar que el jueves, Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales igualaron 0 a 0. En Reserva, la “Crema” le ganó 2-0 a los “Bichos Verdes” y quedó a un paso de consagrarse. El Apertura fue ganado por Unión.

El programa para este domingo 15:30 hs. Deportivo Ramona vs. Argentino Quilmes (R. Franco), Deportivo Libertad vs. Peñarol (E. Calderón), 9 de Julio vs. Florida de Clucellas (G. Tartaglia), Sportivo Norte vs Argentino de Humberto (V. Colman).