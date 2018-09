Atlético no pudo con Chicago

El partido no lo perdió Atlético, se lo ganó bien Chicago. También estarán aquellos que piensen que el resultado hubiese sido el más justo. Puede ser. Lo cierto, lo concreto es que la “Crema” cayó 1 a 0 ante el equipo de Walter Perazzo, el único elenco de los veinticinco de la B Nacional, que ganó todo lo que jugó. Y no recibió goles.



Con el gol de Esteban Orfano, un exAtlético, a los 11 minutos de la primera parte el “Torito” se llevó por primera vez en la historia los tres puntos del Monumental, los que le permiten ser el nuevo líder junto a Almagro, que ayer perdió con Sarmiento jugadas cinco fechas.



El conjunto dirigido por Víctor Bottaniz mostró una mejoría futbolística en relación a las dos presentaciones anteriores en casa. Y como en aquellas oportunidades, vs Quilmes y Brown de Adrogué, comenzó perdiendo, tuvo reacción pero le faltó desborde, eficacia, contundencia en los últimos metros para meterla. El DT volvió a apostar y repetir los cambios: adentro Casa-Meza, afuera Copetti-Montagna y si bien el más chiquitín tuvo desnivel y gambeta, no alcanzó para darle la claridad necesaria en los metros finales.



Los primeros 45 fueron entretenidos. Atlético de Rafaela comenzó algo mejor pero en la primera llegada a fondo de la visita llegó la apertura del marcador y fue un golpe que la “Crema” lo sintió, lo dejó ‘tambalenado’. De una pifia de Arnaldo González llegó el tanto de Orfano, que definió de buena manera y puso el 1 a 0 para los de Mataderos. A los pocos minutos, volvió a tener una en los pies de Sánchez Sotelo, que se fue por arriba del travesaño luego de un despeje corto y al medio de Martino. A los 16, Sánchez Sotelo probó a Macagno con un remate de media distancia que el 1 ‘albiceleste’ desvió en gran respuesta. Cuatro minutos después el capitán de Atlético le tapó a Achucarro lo que era el 2-0 para Chicago. Un tiro libre al borde del área (mal cobrado por el árbitro Arasa, era penal de Suso) y una jugada preparada que casi terminó en gol rebotó en varios defensas locales, la tomó el ex Newell’s para meter un zapatazo y hacer lucir a Macagno que con su pierna derecha mandó la pelota al corner.



Tras esos minutos trágicos Atlético se recompuso, primero con un remate de Masuero que Silva mandó al córner de manera estupenda; luego con una del ‘Flaco’ Quiroga, que se fue besando el palo izquierdo.



En el complemento, Arasa no volvió a ver un claro penal para la visita. De Suso a Sánchez Sotelo y esto le dio vida a la “Crema”. Incluso unos minutos después el propio Sánchez Sotelo se lo perdió bajo el arco, tras una mala salida de Suso y un anticipo de González.



Ya con el tiempo cumplido y un Atlético desesperado por llegar al empate Gabriel Ramírez, de buen PT, amagó, enganchó en el borde del área y le dio con el borde interno de su pie derecho. La pelota se estrelló en el palo. Dos minutos después Quiroga tuvo una muy clara pero no la pudo meter.



Atlético se encontró con un duro Chicago que se supo plantar bien y lo dejó sin invicto en casa. Esa localía que se pretendía ser invencible, ya no lo es.



Las formaciones y síntesis del partido:



Atlético de Rafaela: 1-Ramiro Macagno (cap.); 4-Nicolás Zalazar (63m 16-Enzo Gaggi), 2-Abel Masuero, 6-Gastón Suso y 3-Ángelo Martino; 8-Enzo Copetti (56m 17-Maximiliano Casa), 5-Emiliano Romero, 7-Gabriel Ramírez y 10-Ezequiel Montagna (56m 18-Diego Meza); 11-Mauro Albertengo y 9-Matías Quiroga. Suplentes: 12-Matías Tagliamonte, 13-Agustín Nadruz, 14-Pablo Gaitán, 15-Lucas Quiroz. DT: Víctor Bottaniz.



Nueva Chicago: 1-Agustín Silva; 4-Gonzalo Vivas (89m 14-Juan Monteagudo), 2-Jonathan Fleita, 6-David Achucarro (cap.) y 3-Diego Martínez; 11-Emir Soto (61m 15-Adrián Scifo), 7-Leandro Teijo, 5-Axel Juárez y 8-Esteban Orfano; 10-Arnaldo González (85m 17-Gonzalo Miceli); 9-Juan Sánchez Sotelo. Suplentes: 12- Alan Minaglia, 13-Cristian Gómez, 16-Jorge Váldez Chamorro y 18-Nicolás Franco. DT: Walter Perazzo.



Gol en el primer tiempo: 11m Esteban Orfano (NC)



Incidencia: Expulsado 38m ST Leandro Teijo, doble amarilla (NC).

Amarillas: Gastón Suso (AR); Axel Juárez, Gonzalo Vivas, Jonathan Fleita, Leandro Teijo, Arnaldo González (NC).



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistentes: Iván Núñez y Nahuel Rasullo.

Cuarto árbitro: Ramiro Magallán.