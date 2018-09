Confianza en baja

SAN FRANCISCO, 29 (AFP-NA). - Se trata de un nuevo revés para la mayor red social del mundo, que ha ido acumulando críticas y polémicas en los últimos dos años. Rohit Chopra, de la Agencia Reguladora del Comercio de Estados Unidos (FTC), pidió "soluciones" a través de su cuenta de Twitter."Es demasiado", reaccionó el grupo de defensa de derechos digitales Fight for the Future, exhortando al Congreso a legislar.La confianza de los usuarios de la red está siendo puesta a prueba desde hace meses por varios escándalos, y Facebook está experimentando la peor crisis de su joven historia.La red, creada en 2004, ha sido criticada por haber servido como plataforma para la manipulación política, especialmente durante la campaña presidencial estadounidense en 2016, o por dejar que se filtraran inadvertidamente los datos de decenas de millones de usuarios a la firma británica Cambridge Analytica.A pesar de las repetidas disculpas de su máximo directivo, incluso frente al Congreso de Estados Unidos -donde se vio obligado a comparecer-, la imagen de Facebook se ha visto duramente empañada.Pero mientras los escándalos durante mucho tiempo no lograron minar sus finanzas, el gigante sufrió un golpe bursátil repentino en julio tras anunciar una facturación trimestral y una cantidad de usuarios inferiores a las expectativas del mercado.