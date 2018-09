Las Panteras debutan en el Mundial

Este sábado comenzará el Campeonato del Mundo femenino de voley en Japón y Las Panteras debutarán en la competencia frente al seleccionado local, desde las 7:20 (hora argentina). Argentina comparte la zona A, además de Japón, junto a México, Alemania, Holanda y Camerún.

Se enfrentarán todos contra todos entre el 29 de septiembre y 4 de octubre y los cuatro mejores del grupo avanzarán a la próxima fase del Mundial con el arrastre total de puntos.

El plantel argentino está compuesto por Clarisa Sagardía, Valentina Galiano, Lucía Fresco, Anahí Tosi, Julieta Lazcano, Emilce Sosa, Florencia Busquets, Victoria Michel Tosi, Antonela Fortuna, Josefina Fernández, Elina Rodríguez, Agostina Soria, Tatiana Rizzo y Morena Martínez.

Del Mundial participan 24 seleccionados y luego los 16 clasificados serán divididos en dos grupos de ocho equipos cada uno que determinarán los seis mejores equipos para el Final Six.

Luego del duelo de hoy, Argentina jugará mañana a las 4:10 hs. con México; el 1/10 a las 1:40 hs. con Alemania; el 3/10 a las 1:40hs ante Holanda y el 4/10 a las 4:10 hs. frente a Camerún.



DE CECCO Y LA FALTA DE INTERES

"La gente no tiene información, porque el vóley no es interesante para el país. A mí y al Chino Simonet nos tocó ganar todo en nuestros equipos de Europa y él fue tapa de todos los diarios y yo no. No es que me importe, pero eso te da la pauta de que el deporte no interesa", le explicó al sitio Infobae Luciano De Cecco, uno de los referentes del plantel que lideró Julio Velasco por el Viejo Continente.

Una de las razones de la ignorancia generalizada puede basarse en las flojas producciones en los torneos internacionales. A excepción del quinto puesto conseguido en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, los argentinos no lograron llegar a la primera plana frente a rivales de jerarquía.