Delegación local a los Evita

A través de un parte de prensa enviado por el CEF 53 y el Nodo local se dio a conocer la lista oficial de deportistas rafaelinos que estarán tomando parte en los Juegos Nacionales Evita, a realizarse en Mar del Plata del 22 al 27 de octubre. Recordemos que los chicos, en dos categorías por edad, obtuvieron el pasaporte a través de su participación en las distintas etapas del programa Santa Fe Juega; impulsado por el gobierno de la provincia de Santa Fe y con la colaboración a nivel local de COASMUDE (Comisión Asesora Municipal de Deporte).

En el listado hay 29 deportistas, además de profesores y Coordinadores. Las disciplinas representadas son atletismo, natación, ajedrez, ciclismo, boxeo y rugby seven.

Este es el detalle del listado: Abigail Scándalo (atletismo adaptado S16); prof. Rocío Donnet (atletismo adaptado S16); Delfina Castillo (natación adaptado s16); Matilde Lovera (atletismo s14); Naiara Vega (atletismo s14); Federica Bogado (atletismo s14); Angelina Zanatta (atletismo s14); Valentina Gasparotti (atletismo s14); prof. Leandro Bonamino (atletismo s14); Tomás Mondino (atletismo s14); Mateo Méndez (atletismo s14); Gerónimo Hevia (ajedrez s14); Santiago Lambert (ciclismo); Araceli Mondino (atletismo s17); ent. Ariel Magallanes (atletismo s17); Valentina Aballay (atletismo s17); Brisa Cortesini (atletismo s17); Gonzalo Venencia (atletismo s17); Micaela Ojeda (boxeo s16); Juan Abarca Vecchio (rugby seven s16); Pedro Ambort (rugby seven s16); Martín Bocco (rugby seven s16); José Cáceres (rugby seven s16); Lorenzo Colidio (rugby seven s16); José Francone (rugby seven s16); Juan Cruz Karlen (rugby seven s16); Santiago Krause (rugby seven s16); Joaquín Machado (rugby seven s16); Jerónimo Ribero (rugby seven s16); Pedro Rubiolo (rugby seven s16); Ignacio Torres (rugby seven s16).

Prof. Alejandro Chiavon (rugby seven s16). Cristian Cinalli (rugby seven s16); Ignacio Ceja (boxeo s16); prof. Adrián Oesquer (fútbol pc); prof. Diego Rossetti (coordinador); prof. Horacio Buffo ( coordinador).