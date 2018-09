Trascendente convenio que entrelaza el deporte y la educación enfatizando los valores solidarios

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana la sede de la Casa Cooperativa fue escenario de una significativa ceremonia en cuyo transcurso el Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior, celebró convenios con el Club Deportivo Libertad y el Club Atlético Unión los cuales apuntan a afianzar el deporte y la educación en esta ciudad.

El acto fue presidido por Román Frutero, director de ICES, nivel terciario y universitario; acompañado por Eduardo Grosso, presidente de Libertad;Cristian Astore, presidente de Unión, Ulises Mendoza presidente de la Fundación Sancor Seguros y Gonzalo Toselli, intendente de la ciudad. Participaron además Rubén Volpato, presidente de la Casa Cooperativa, Mario Garrini, consejero de Sancor Seguros y Marcelo Canavese, director provincial del Area Metropolitana.

En la oportunidad se destacó que siempre está trabajando sobre propuestas que puedan ampliar su oferta educativa y consolidar lazos con otras instituciones con quienes poder desarrollar actividades en forma conjunta, así es que por iniciativa del Club Deportivo Libertad se empezó a avanzar en una propuesta de articulación deporte y educación para sus deportistas, y de la mano de la Fundación del Grupo Sancor Seguros decidieron hacer que no solo la idea prospere sino hacerla superadora, incluyendo al Club Atlético Unión para que deportistas amateurs y profesionales de ambos clubes tengan la posibilidad de formarse, en paralelo con el desarrollo de sus actividades deportivas.

En tal sentido, el conductor de la ceremonia puso de relieve la trascendencia de los valores cooperativos que tenemos los sunchalenses, que nos permite trabajar en equipo y llevar adelante acciones en pos de los jóvenes.

Tras la introducción comenzó a desarrollarse la lista de oradores .



Román Frutero



El primero en dirigirse a la concurrencia fue el director de la institución educativa quien dio la bienvenida y puso de manifiesto la gratificación que lo embargaba , remarcando que los convenios marco de cooperación tiene por objetivos desarrollar propuestas de intercambio y de colaboración entre las distintas instituciones, tanto en los ámbitos científico- académico como para la difusión de la cultura y la educación, y también programas de extensión y educación profesional, el objetivo principal es cooperar entre las instituciones para que nuestros deportistas puedan continuar sus estudios terciarios, universitarios, conciliando siempre la educación con el deporte.



Eduardo Grosso

Le continuó en el uso de la palabra el titular del Club Deportivo Libertad quien exaltó que " para nosotros es un motivo de tremenda satisfacción e inmenso orgullo estar acá en el día de hoy y concluir algo que estuvo tratándose durante un tiempo bastante importante, desarrollando en nuestra institución y luego extendido, como corresponde al Club Atlético Unión".

Al enfatizar el significado que tiene conciliar el deporte con la formación educativa, apeló al ejemplo del rafaelino Facundo Mingoia, tenista, segundo en el ranking nacional juvenil, pero además fue medalla de oro en el final de su secundaria y ha rendido todos los parciales y ha aprobado, prácticamente, el primer año de su carrera universitaria.

destacando que " el deporte, aislado en sí mismo constituye sólo una actividad de características lúdicas".



Cristian Astore

A continuación se expresó Cristian Astore, presidente del Club Atlético Unión, señalando que "nosotros somos los agradecidos de llegar a este convenio,má allá de la iniciativa que tomó la gente del Deportivo Libertad", coincidió con las manifestaciones de Grosso, remarcando la importancia de la formación académica paralelamente a la práctica deportiva.





Ulises Mendoza



El presidente de la Fundación Sancor Seguros resaltó que " es un día muy especial, un día de orgullo, ya los que me precedieron hicieron una semblanza sobre el convenio. Este día es muy importante porque tanto la educación como el deporte están buscando ese camino que no es fácil, pero tampoco imposible de poder transitar.

"Realmente es un día que debemos marcarlo como un hito para la sociedad de Sunchales, un hecho histórico que eleva un sentimiento de confraternidad que en estos tiempos es necesario en este país donde las marchas y contramarchas aveces hace que no tengamos una motivación para poder seguir pero está en nosotros, los mayores brindarles todo el apoyo necesario".



Gonzalo Toselli



El Intendente hizo una breve reseña de algunos reconocimientos a nivel nacional y provincial en los que se reconoció a Sunchales como ejemplo de articulación público -privada, y en la tarea que se lleva adelante para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible.

Pero como quienes lo antecedieron puso énfasis en señalar el pasado de esta basado en los emprendimientos laborales a partir de la cooperación recalcando que " hemos apelado a estos valores y no sabemos construir si no es en base a la cooperación, a la articulación"

Más adelante calificó a la educación "como la gran herramienta transformadora, de crear igualdad de oportunidades" reconociendo además los beneficios que aporta el deporte.

Destacó la fortaleza de esta ciudad, partiendo desde la instituciones y remarcó el significado que una propuesta, originada en Libertad, extienda su beneficio también a Unión.

Finalizadas las exposiciones se procedió a la firma de ambos convenios.