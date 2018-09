Hamilton inició adelante en Sochi

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) golpeó primero y logró el mejor tiempo en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, 16ª carrera del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Sochi (5,848 km). Su crono de 1 min, 33 segundos y 385/1000, completado con neumáticos hiperblandos en la segunda sesión, le situó con 199 milésimas de ventaja sobre su compañero finlandés Valtteri Bottas y 442 con el holandés Max Verstappen (Red Bull)."Sochi fue uno de los circuitos que peor se me dieron, especialmente el año pasado, por lo que he trabajado mucho para comprender el equilibrio y hoy hemos visto cómo puedo mejorar para tratar de rectificar los errores que cometía. Hoy ha sido un buen día en ese sentido", resumió Hamilton. Segundo en el Mundial a 40 puntos de Hamilton cuando restan seis carreras, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue quinto a 543/1000, por detrás de Daniel Ricciardo (Red Bull) y antes que su compañero Kimi Raikkonen.Vettel había sido el mejor en la sesión de la mañana, por delante de de Verstappen, Hamilton y Bottas. Pero, al contrario que sus competidores, los Mercedes no habían utilizado neumáticos hiperblandos, los más rápidos este fin de semana. El mexicano Sergio Pérez (Force India), los franceses Pierre Gasly (Toro Rosso) y Esteban Ocon (Force India) y el sueco Marcus Ericsson (Sauber) completaron el top 10.