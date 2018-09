Vuelve Barbra Streisand

NUEVA YORK, 29 (AFP-NA). - Barbra Streisand es una demócrata orgullosa que no ha ocultado su desdén por el presidente Donald Trump. Ahora, tradujo ese sentimiento en una nueva canción.Streisand anunció que su nuevo álbum, "Walls", saldrá el 2 de noviembre, y el jueves lanzó la primera canción, "Dont Lie to Me"."Esta colección de canciones refleja lo que he estado pensando últimamente, y espero compartirlo con ustedes", dijo en Twitter sobre el nuevo disco, el primero con material en su mayoría nuevo en más de una década.En "Dont Lie to Me" (No me mientas), Streisand canta: "¿Cómo ganas si todos perdemos? / Cambias los hechos para justificar"."¿Cómo duermes cuando el mundo sigue girando? / Todo lo que construimos se ha deshecho / ¿Cómo duermes cuando el mundo está ardiendo? / Todos responden a alguien", dice en el coro, repitiendo el título una y otra vez."Tuve que escribir esta canción", dijo la cantante, actriz y ganadora del Óscar a Billboard en una entrevista. "Es mi protesta, en cierto sentido, sobre este momento sin precedentes en nuestra historia".En cuanto al título del álbum, Streisand señaló: "Tenía una idea para la portada, yo contra este muro. El muro de la sociedad, los muros de esta presidencia, los muros que obstruyen la justicia".Pero Streisand, quien ha hecho campaña activamente por el Partido Demócrata de cara a las elecciones de mitad de período en noviembre, dijo que, no obstante, tenía esperanzas sobre el futuro."Tenemos que crecer como nación, solo tenemos que salir de esto y ver la luz; eso es todo lo que puedo decir", afirmó a Billboard.