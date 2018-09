Homenaje por 10 años de los Comités Mixtos

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe celebró este jueves los 10 años desde la aprobación de la Ley 12.913 que creó los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el trabajo.

Por iniciativa del diputado Miguel Solís, se homenajeó al exgobernador Hermes Binner, y a su exministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, y al exdiputado, Alberto Cejas, por haber sido artífices de la conquista laboral.

“Nunca es más oportuno realizar un acto en este recinto que representa a los ciudadanos de Santa Fe, lo digo por dos motivos, el primero por la circunstancia del país, es un momento en el que se cercenan los derechos de los trabajadores, donde muchos pierden sus puestos de trabajo y aquí estamos haciendo una reivindicación de esos derechos. En segundo lugar por lo que significa la coherencia de la ideología pero también de la acción, es decir, cuando se lleva a la práctica lo que se piensa”, precisó el presidente de la Cámara Antonio Bonfatti.

“Somos hijos de un tiempo y un espacio, nos formamos en la universidad pública, pero a su vez somos herederos de una cultura y una ideología, me refiero en mi caso particular al Partido Socialista y a la herencia de Juan B. Justo que formara el partido de los trabajadores, de Alfredo Palacios, y vaya si podemos hablar en estos días”, aseguró Bonfatti.



LOS DATOS

Por su parte, Miguel Solís, autor de la iniciativa detalló que hasta julio de este año, en la provincia se registraron 1324 comités y 1728 delegados de prevención que representan a 395.376 trabajadores y 2578 empresas al tiempo que realizó un repaso de la historia de lucha por una ley de estas características.



UNA HERRAMIENTA ARTICULADA

Fue el actual ministro de Trabajo, Julio Genesini quién envió personalmente y, durante su discurso, la salutación del Gobernador Miguel Lifschitz. “Esta es una ley que se ha convertido en herramienta que se ha articulado con otras para constituir una verdadera política de estado que se potencia día a día”, manifestó.



HOMENAJEADOS

A su turno, Rodríguez se mostró emocionado y confesó que al haberse abrazado con Hermes Binner el ex Gobernador le dijo “y pensar que no querías ser Ministro”, luego de las risas recordó que esta ley tiene mucha historia pero que detrás de ella estaba la voluntad política. Es muy importante que los trabajadores participen de la defensa de la salud es el derecho a que puedan controlar su propio destino”, definió.

Por último, el exlegislador Alberto Cejas manifestó el orgullo por recibir este tipo de reconocimientos y comprobar que los Comités fueron determinantes a la hora de preservar la salud de los trabajadores. “Otro gran logro fue haberle dado al movimiento obrero la posibilidad de participar en las esferas de decisión que afectan directamente lo más preciado que tiene cualquier trabajador que es su salud”, finalizó.