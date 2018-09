De candidato a Intendente a personal de Gabinete

El pasado 17 de septiembre, el Jefe de Gabinete, Marcos Corach y el Intendente Luis Castellano firmaron el decreto Nº 47.845, a partir del cual se lo designó como "personal de Gabinete" a Hernán Bertero, para cumplir las "tareas inherentes a la Coordinación del Subdepartamento de Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos. La decisión corría con retroactividad, dado que el inicio de este mes.

Entre los fundamentos que figuran en el documento oficial antes mencionado, se afirma que "el Subdepartamento de Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, tiene como objetivo: planificar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las acciones destinadas a atender los requerimientos y correcto funcionamiento del servicio de transporte público de pasajeros" y que "se trata de un Área en la cual trabaja una gran cantidad de personas, por lo cual resulta necesario coordinar los turnos de cada uno de ellos. Así como también, trabajar en las mejoras del servicio de transporte, optimizar los recursos (coordinar descansos y licencias) y las condiciones de los minibuses. Lograr que el sistema crezca y mejore en beneficio de los ciudadanos". "Como consecuencia de esto, es necesario designar a una persona que coordine y organice las actividades y al personal de dicha Área", se afirma y se indica que Bertero "cuenta con el perfil adecuado para poder llevar a cabo dicha labor".



BERTERO CANDIDATO

Bertero tuvo notoriedad con anterioridad: tuvo participación política en las elecciones de 2011 (como candidato a Intendente) y en 2013 (a concejal) por la Junta Rafaelina Vecinalista, la versión local del Movimiento Vecinalista Santafesino (Movesa). “Es un candidato del riñón del vecinalismo de Rafaela”, lo describía Miguel Acosta, uno de los referentes de ese partido, a LA OPINION, en 2010 y agregaba Carlos Monzón, otro de los referentes: " es un vecino del barrio Luis Fasoli, un empleado muy trabajador que conoce la ciudad y las distintas necesidades de la gente de los barrios”. En este sentido, consideró que “Hernán tiene un buen carisma y está siempre dispuesto al diálogo, por estas cualidades fue elegido como nuestro representante para las elecciones a intendente de Rafaela”.

En las elecciones de 2011 sacó 477 votos en las primarias y subió a 844 en las generales. En las del 2013 consiguió 1018 sufragios en la primaria y decidió no competir en las generales. En 2015 fue precandidato a concejal, pero ya no encabezaba, sino que fue detrás de Miguel Acosta, 1.484. Ya no fue por el vecinalismo, sino dentro del Frente para la Victoria. No participó de las del año pasado.